Lo scenario meteo sull’Italia è al momento governato da aria mite, se non persino calda, pompata da un ciclone che ha messo radici sul Mediterraneo. Le temperature si sono impennate al Centro-Sud, fino a raggiungere livelli addirittura record, più tipici di settembre.

Nulla lascerebbe immaginare che da qui a poco l’Italia, o parte di essa, potrebbe finire sotto tiro di correnti molto più fredde, che aprirebbero la strada all’inverno. A dire il vero, al momento c’è una notevole discrepanza tra il tepore al Centro-Sud ed il clima molto più fresco, nella norma, sul Settentrione.

Negli ultimi anni è capitato sempre più spesso di passare dall’estate all’inverno e dall’inverno all’estate, saltando a piedi pari primavera e autunno. Quasi verrebbe da dire che non esistono più le mezze stagioni, ma in realtà potremmo dire che le stagioni di transizione hanno cambiato caratteristiche, estremizzandosi.

Quest’anno la situazione riassume il concetto appena espresso. Sono mancate le perturbazioni atlantiche, o perlomeno si sono fatte vedere molto sporadicamente. L’autunno, quello classico, lo associamo ai fronti oceanici che, abbassandosi di latitudine, generano depressioni sul Mediterraneo.

Dal tepore anomalo all’inverno anticipato

Ad inizio novembre sembrava che le cose potessero svoltare, con l’apertura della Porta Atlantica. Tutto è poi di nuovo ricambiato, con l’anticiclone a metterci la solita pezza. L’isolamento di un’area ciclonica sul Mediterraneo, dentro il vasto anticiclone, comporta però tempo instabile su parte dell’Italia.

Presto però inizieremo a parlare di freddo, quello vero, di neve a bassa quota e di basse temperature, anche possibili anomalie termiche negative. Pare che la stagione invernale sia già dietro l’angolo e guardando le mappe di previsioni in effetti il sospetto è più che fondato.

Un eventuale arrivo del freddo eccessivo già per fine novembre potrebbe essere il preludio, secondo talune teorie, ad un inverno mite. Lo diciamo solo a titolo di dibattito. Nulla è però dimostrato, in passato è già successo tutto e il contrario di tutto, a prescindere da quello che accadeva a novembre.

Non resta che seguire le dinamiche meteo passo passo, ben conosci che le tendenze stagionali non hanno un elevato grado di validità. Attualmente ci avviamo verso un cambio circolatorio importante, che non è escluso possa sfociare in un avvio d’inverno dinamico, a tratti freddo. Poi quel che sarà dopo, lo vedremo.