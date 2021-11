Per lungo tempo avevamo invocato un meteo che potesse dare piogge generose per tutte le regioni italiane, visto che molte erano alle prese con la siccità. Non è stato un autunno normale verrebbe da dire, oppure questa è la normalità meteo dell’autunno al giorno d’oggi.

Le piogge dell’autunno sono sempre meno regolari poiché spesso manca la circolazione perturbata oceanica, quella che trasportava le perturbazioni da ovest verso est. Questo novembre ne è la piena dimostrazione, con il maltempo che si è quasi costantemente accanito con violenza sulle stesse zone.

C’è stata infatti una situazione ripetitiva, con genesi di basse pressioni in isolamento e lenta evoluzione sul Mediterraneo. Si tratta di scenari insidiosi, perché queste depressioni non solo riescono a sopravvivere, ma spesso si incattiviscono interagendo con il mare ancora caldo o con masse d’aria umide nord-africane.

Ogni autunno è la stessa storia e abbiamo imparato a confrontarci con nubifragi sempre più violenti. Nelle ultime ore la Sicilia è stata martoriata, come accaduto già a più riprese nelle ultime settimane. Allagamenti e piogge da record hanno investito anche molte parti della Sardegna.

Da un estremo all’altro

Nessuno dotato di buon senso invoca un’alluvione o spera che arrivi maltempo estremo in modo tale da provocare gravi danni a persone e cose. Chi vuole il bene della natura e degli esseri umani sa che è presente un limite massimo oltre il quale le precipitazioni non sono più benefiche, ma diventano pericolose.

Purtroppo questo scenario temuto di estrema pericolosità si è concretizzato. L’atmosfera, a causa dell’estremizzazione meteo climatica, passa da un acuto all’altro, da un periodo di siccità a un periodo di alluvioni e fortissimi disagi.

La situazione ideale sarebbe quella di avere precipitazioni lente e costanti, alternate soprattutto a delle pause soleggiate. Quest’alternanza in quest’autunno non si è avuta, prima la siccità ha imperversato e poi le piogge troppo violente hanno causato conseguenze talvolta nefaste.