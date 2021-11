Fin da settembre, quando l’Estate fu interrotta dalle prime ondate temporalesche, ipotizzammo una stagione autunnale decisamente interessante. Col passare delle settimane quelle che inizialmente era proiezioni meteo climatiche si tramutarono in previsioni.

Molti di voi lo ricorderanno: si parlò di possibili cicloni mediterranei. Detto fatto. Siamo passati da una struttura somigliante a un vero e proprio uragano – con effetti devastanti in alcune zone della Sicilia – all’attuale vortice ciclonico afro-mediterraneo. Quest’ultimo, tra l’altro, porterà piogge localmente violente e torrenziali nel corso delle prossime ore.

Meteo estremo? Sì, lo è. Ma è il meteo del nuovo millennio, c’è poco da fare. Piaccia o non piaccia, dovremo farci il callo. L’estremizzazione meteo climatica è un qualcosa di reale, non si tratta di elucubrazioni come qualcuno vorrebbe farci credere. In tema di meteo estremo vi diciamo, anzi vi confermiamo che l’Inverno potrebbe risultare altrettanto cattivo.

Da alcuni settimane, per chi ancora non lo sapesse, stiamo monitorando l’andamento del Vortice Polare e di tutte quelle dinamiche atmosferiche emisferiche in grado di marchiare l’andamento stagionale. Or bene, lo ripetiamo: potrebbe trattarsi di un Inverno sorprendente.

Sapete quando inizieremo a rendercene conto? Tra 7-10 giorni. Sì, avete letto bene: 7-10 giorni. L’Inverno arriverà precocemente e non siamo soltanto noi ad affermarlo, ora sono anche i modelli previsionali a sostenere la stessa ipotesi. Tant’è che da qui a una settimana potremmo assistere all’ingresso di un primo vortice freddo, foriero di nevicate a bassa o bassissima quota.

Un’azione sorprendente soltanto per chi non ha ben chiaro cosa sta accadendo lassù, sopra le nostre teste. Tra l’altro potrebbe trattarsi di un antipasto, infatti continuiamo a credere che nel corso dell’ultima decade di novembre possano verificarsi altre importanti irruzione d’aria fredda dal Circolo Polare Artico.

Estremo o no, lo scenario meteo sta per subire un vero e proprio ribaltone. Ma chissà, forse dovremo abituarci agli estremi: dal troppo caldo dell’Estate ai nubifragi dell’Autunno, dalla Primavera non più capricciosa come un tempo a Inverni via via più freddi. Perché sì, i cambiamenti climatici mordono le caviglie, ormai è una realtà.