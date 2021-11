In Sicilia si sono verificate precipitazioni che negli ultimi due mesi circa stanno totalizzando ormai ben oltre il 50,70% della precipitazione media annua. E se dapprima venivano interessate soprattutto le aree orientali della regione, le quali comunque continuano ad essere le maggiormente colpite, alla fin fine un po’ tutta la Sicilia, ad eccezione delle zone interne, patisce questo evento meteo estremo.

Delle cronache di ciò che succede in Sicilia ne parlano i giornali, abbiamo programmato degli speciali sul meteo estremo di questi giorni, questo perché ci riguarda tutti, e ben sappiamo che a molti non piace questa linea editoriale, ma questo è un loro problema. La scienza dimostra che i cambiamenti climatici derivanti da cause antropiche stanno innescando eventi meteo estremi, e la Sicilia in questi giorni ne sta pagando le conseguenze in una maniera incredibile.

Piogge: la pioggia che sta cadendo Sicilia è di entità eccezionale. In passato abbiamo avuto eventi meteo estremi localizzati in brevi periodi, ci sono state alluvioni devastanti e morti in terra di Sicilia. Ma da due mesi si è accentuata una condizione meteorologica insolita, con la formazione di temporali simil tropicali, di cicloni mediterranei extra tropicali che poi temporaneamente assumono caratteristiche quasi tropicali.

La tropicalizzazione del clima non significa che abbiamo un clima tropicale, bensì che alcuni fenomeni hanno similitudini con quelli tropicali, e taluni di questi sono più estremi di quelli che succedono nelle terre a clima temperato, specialmente in Europa, dove godiamo tra i climi più favorevoli del Pianeta.

E le città della Sicilia si allagano ogni giorno come succede nel Golfo del Bengala e nelle grandi metropoli indiane sotto il Monsone.

Come definire le piogge che sono cadute in questo ultimo periodo in Sicilia se non monsoniche? Parliamo di accumuli che nell’arco delle 24 ore sono stati per alcune zone anche di alcune centinaia di millimetri. In talune è quasi caduto 1 m d’acqua. Di certo abbiamo tanti record meteo in Italia, non abbiamo dimenticato di sicuro quelli che si sono avuti ad ottobre in Liguria, ed ecco che subito ci agganciamo al meteo estremo della Sicilia, come quello di tante altre regioni italiane, per molti eventi meteo che abbiamo visto negli ultimi tempi, includendovi anche quelli di caldo e di siccità.

Ma nel frattempo la Sicilia ha necessità di avere una tregua dalle piogge estreme. Il rischio però è che dopo tutta questa pioggia torni il bel tempo per tempi lunghissimi, e magari più avanti, per qualche giorno venga il freddo glaciale, con nevicate fino alle coste. Evento meteo che nell’ultimo decennio è venuto due volte, quando in passato la media era di avere tempi di ritorno di circa di un secolo.