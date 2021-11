METEO SINO AL 19 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Dopo un lungo periodo con meteo dettato da un vortice mediterraneo, ora sta arrivando di gran carriera un impulso freddo dal Nord Europa. Questo affondo freddo darà manforte al ciclone centrato sulle Baleari. L’Italia sarà così esposta a nuove correnti instabili, con un nuovo peggioramento che inizialmente coinvolgerà anche le regioni settentrionali.

Il fronte in arrivo da nord sta riuscendo a spezzare la resistenza dell’anticiclone, penetrando sul Centro Europa e trovando un varco per affondare prima sulle Alpi e poi sul Mediterraneo. La lacuna depressionaria presente in area mediterranea verrà rialimentata dall’impulso freddo, con meteo destinato a mantenersi compromesso su molte regioni anche nei primi giorni della nuova settimana

MALTEMPO ANCHE AL NORD

La nuova perturbazione dalla Francia, legata al vortice in discesa dal Nord Europa, entrerà decisamente nel vivo domenica. Il maltempo colpirà in particolar modo le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni in parziale estensione alla Sardegna e al resto del Centro Italia, specie lungo i settori tirrenici.

Non mancheranno fenomeni localmente intensi e abbondanti, specie sull’ovest del Piemonte. La neve cadrà sulle Alpi fino ai 1500/1700 metri, ma a quote anche inferiori tra torinese e cuneese, proprio grazie alle precipitazioni copiose. Questo impulso nord-atlantico traghetterà aria un po’ più fredda, che andrà a rinnovare la depressione tra Mediterraneo e Nord-Africa.

MEDITERRANEO IN BALIA DEL NUOVO VORTICE

Non si prevede nulla di buono all’inizio della nuova settimana. Ci sarà maltempo più accentuato ancora al Nord-Ovest e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Avremo meteo compromesso in molte regioni, per via della depressione mediterranea rinvigorita, sempre bloccata poco ad ovest dell’Italia.

Le condizioni meteo più perturbate riguarderanno i settori occidentali, la Sardegna e la Sicilia, ma anche i settori adriatici saranno interessati da qualche pioggia per le correnti orientali richiamate dal vortice. Si rinnoverà il rischio di forti temporali per quanto concerne alcune parti del Sud, con particolarmente riferimento alla fascia ionica.

PERSISTENTE DEPRESSIONE POTREBBE ATTRARRE ARIA FREDDA

L’esteso campo di alta pressione continuerà a fare da blocco sull’Europa Centro-Orientale, impedendo la normale evoluzione del ciclone mediterraneo verso levante. L’instabilità persisterà con particolare riferimento al Centro-Sud, mentre il Nord godrà di più spazi di sereno, maggiormente protetto dalla nuova affermazione temporanea dell’anticiclone sul Centro Europa.

Il regime depressionario mediterraneo potrebbe poi essere agganciato da nuovi impulsi perturbati nord-atlantici verso metà settimana, coadiuvati da masse d’aria più fredde nordiche. Non è escluso un contesto meteo più invernale sul finire della prossima settimana, anche se la prima irruzione fredda sarà probabilmente piuttosto fugace.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’Italia si potrebbe trovare al confine fra freddo e anticiclone negli ultimi giorni della prossima settimana. Dopo una breve tregua, si potrebbero concretizzare manovre invernali più importanti a livello europeo, con discese d’aria fredda che potrebbero abbassarsi di latitudine e puntare il Mediterraneo nel corso della terza decade mensile.