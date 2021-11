METEO SINO AL 3 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Correnti artiche si portano verso il Mediterraneo Centrale, all’interno di una vasta saccatura depressionaria che comporta meteo avverso sull’Italia. Il flusso d’aria fredda dilagherà nel corso del weekend su tutto lo Stivale, con un deciso calo delle temperature. L’assalto delle correnti fredde, in fuoriuscita dalla Valle del Rodano, avrà modo di esaltare le precipitazioni temporalesche.

Non mancheranno rovesci di neve fino a quote piuttosto basse prima al Nord e poi anche al Centro-Sud, soprattutto in occasione dei fenomeni più intensi. Trattandosi d’aria molto fredda in quota, ci saranno molti temporali e grandine, che determineranno il rovesciamento repentino verso il basso della massa artica. La neve si spingerà così a quote temporaneamente molto basse.

PIENO INVERNO NEL WEEKEND, AFFONDO ARTICO IN GRANDE STILE

Il freddo invernale sta entrando nel vivo, con le correnti artiche destinate a dilagare rapidamente sull’intera Penisola alla fine della settimana. L’Italia verrebbe così interessata da un deciso calo termico, a cui si accompagnerà un tempo particolarmente instabile e ventoso. Le precipitazioni, anche intense, saranno esaltate dal contrasto termico determinato dall’aria artica.

Probabilmente solo il Nord-Ovest resterà al riparo da fenomeni significativi, grazie alla barriera alpina. Sono attesi temporali, anche con grandine, soprattutto lungo le regioni del versante tirrenico. Le precipitazioni domenica si localizzeranno tra estremo Nord-Est e Centro-Sud, con fenomeni più frequenti lungo l’area tirrenica e le due Isole Maggiori

AVVIO SETTIMANA IN PIENA ONDATA FREDDA

Un nuovo impulso instabile lunedì interesserà gran parte del Centro-Sud, con marcata instabilità. Dato l’ulteriore calo termico, le nevicate si potrebbero spingere a quote medio-basse anche su buona parte dell’Appennino Centro-Meridionale. Non mancheranno sconfinamenti localmente fino alla bassa collina.

Ampi rasserenamenti domineranno sulle pianure del Nord, a fronte di ulteriori nevicate sui confini alpini. La fase acuta del freddo si avrà proprio nei primi giorni della settimana, con temperature diffusamente sotto media su tutto il Paese e in calo notevole anche al Meridione, raggiunto maggiormente dalla colata artica.

L’INVERNO CI PRENDE GUSTO, NUOVO IMPULSO FREDDO A METÀ SETTIMANA

Le condizioni meteo volgeranno verso un miglioramento tra martedì e mercoledì, per effetto della parziale espansione di un cuneo anticiclonico da ovest. Probabilmente sarà solo una momentanea tregua, in attesa di un successivo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, coadiuvato da una nuova irruzione fredda.

Il peggioramento si avrà già alla fine di mercoledì e poi giovedì, con precipitazioni probabilmente più diffuse sui settori alpini ed aree tirreniche centro-meridionale. Il maltempo sarà un po’ meno pronunciato rispetto a quello attuale. Sarà un episodio comunque di dinamicità invernale, con altre nevicate sui rilievi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La variabilità dominerà la scena anche nella seconda parte della settimana, con probabili nuovi veloci impulsi freddi alternati a fasi di tregua. L’anticiclone continuerà a rimanere un po’ ai margini relegato ad ovest dell’Italia, con continue pulsazioni verso nord che agevoleranno la discesa di ulteriori correnti fredde dalle alte latitudini.