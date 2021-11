METEO SINO AL 22 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo si mantengono compromesse su parte dell’Italia, per via di una bassa pressione mediterranea bloccata in prossimità della Sardegna. Piogge e temporali si andranno a localizzare verso le regioni adriatiche, il Sud e le Isole Maggiori. Il vortice ciclonico è destinato a perdere energia a partire da giovedì quando riuscirà a sfilare verso est.

Nella seconda parte della settimana assisteremo alla rimonta di un vasto e robusto campo di alta pressione, che posizionerà i propri massimi di pressione sull’Europa Centrale, abbracciando anche l’Italia. Non sarà un anticiclone duraturo, dato che già nel corso del weekend dal Nord Europa inizierà a premere un’irruzione artica. Quest’aria fredda tenderà a portarsi verso latitudini più basse.

VORTICE MEDITERRANEO IN GRADUALE INDEBOLIMENTO

L’Italia avrà a che fare con meteo ancora particolarmente instabile nella parte centrale della settimana. Mercoledì qualche pioggia interesserà il Nord, mentre rovesci e temporali a carattere intermittente, localmente di forte intensità andranno a coinvolgere ancora le Isole e parte del Sud Italia, in particolare i versanti ionici.

La dinamicità meteo si farà sentire ancora giovedì, ma con il vortice in fase di assorbimento. L’instabilità si farà ancora sentire sulle regioni centro-meridionali, sulle Isole Maggiori e parte del Sud, ma con fenomeni in fase di attenuazione. Il tempo soleggiato si affermerà in modo sempre più netto al Nord e sulla Toscana, in espansione a tutto il Centro Italia.

VERSO TEMPORANEO ANTICICLONE SU TUTTA ITALIA

L’attenuazione e lo spostamento verso est del vortice mediterraneo determineranno l’espansione dell’anticiclone, che sembra avere l’intenzione di conquistare gran parte dell’Italia negli ultimi giorni della settimana. Sono attese condizioni di meteo stabile a partire da venerdì, ad eccezione di una residua variabilità sulle estreme regioni meridionali.

Le temperature subiranno un aumento in particolare sulle alture, con mitezza più accentuata sulle Alpi. Nebbie e foschie si formeranno invece su vallate e pianure, in particolare al Nord. Questa fase anticiclonica ci accompagnerà anche per tutto il weekend, ma con primi cenni di cambiamento sulle regioni settentrionali e sull’alto versante tirrenico.

PEGGIORAMENTO IN AVVIO DI SETTIMANA

Il dominio del campo di alta pressione non durerà a lungo, in quanto all’inizio della settimana tenderà a ritirarsi verso ad ovest. Una discesa di correnti fredde si dirigerà verso il Centro Europa per poi puntare la Francia, andando ad alimentare una nuova depressione sull’Iberia che richiamerà correnti umide ed instabili in direzione dell’Italia.

Avremo quindi un peggioramento al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, ma non sono attese condizioni di particolare maltempo in quanto il vortice depressionario tenderà a rimanere relegato sulla Spagna. Il flusso più freddo tenderà ad addossarsi parzialmente anche all’Arco Alpino, dove potranno aversi nevicate a quote medie o localmente basse.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso della settimana potrebbero concretizzarsi manovre invernali più importanti a livello europeo, con discese d’aria fredda molto più organizzate, in grado di lambire anche il Mediterraneo nel corso della terza decade mensile. L’inverno ci proverà e chissà che non si realizzano le condizioni favorevoli alle prime nevicate a bassa quota almeno sul Nord Italia.