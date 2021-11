METEO SINO AL 12 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice di bassa pressione, che si è scavato tra il Nord Africa e la Sardegna, influenza il meteo su alcune regioni dell’Italia. Questo ciclone mediterraneo rimarrà intrappolato per più giorni ad ovest dell’Italia, favorendo l’afflusso d’aria dal Nord Africa verso il Centro-Sud con temperature in deciso aumento.

Lo scenario rimarrà decisamente diverso al Nord, ai margini dell’area depressionario e più esposto ad infiltrazioni fredde da est, richiamate dallo stesso vortice mediterraneo. Il centro della depressione continuerà a rimanere a ridosso della Sardegna, determinando quindi meteo ancora movimentato nella prossima settimana al Centro-Sud.

VORTICE MEDITERRANEO E ANTICICLONE SUL CENTRO EUROPA

Il meteo instabile non mollerà la presa. L’Italia si troverà nella zona di contesa fra il vortice ciclonico e l’alta pressione. Nella giornata di domenica avremo una parziale tregua, con il fronte perturbato in risalita verso parte del Nord Italia, dove giungerà attenuato. Qualche fenomeno coinvolgerà Emilia e Liguria, ancora parte delle regioni centrali e la Sardegna.

Andrà temporaneamente meglio sul resto del Centro-Sud. All’inizio della nuova settimana la depressione mediterranea resterà una spina nel fianco per l’Italia. Probabilmente l’influenza instabile risulterà più evidente tra le Isole Maggiori e le regioni tirreniche dove ritroveremo maggiore probabilità di temporali anche di una certa intensità.

TRA CALDO AL CENTRO-SUD E PIU’ FREDDO AL NORD

Ora il ciclone mediterraneo ha messo in moto masse d’aria più tiepide di matrice nord-africana. Si tratta di aria proveniente direttamente dal deserto interno algerino e libico. Le temperature si impenneranno domenica verso valori nettamente sopra la norma in particolare al Sud e sulla Sicilia, con qualche punta superiore ai 25 gradi.

L’aria calda risalirà lungo la Penisola, facendo sentire la propria influenza anche sulle regioni centrali. Il Nord Italia vedrà mantenersi temperature più basse, per via dell’interazione di venti più freddi orientali. Le temperature saranno frizzanti in particolare tra le ore notturne e del primo mattino anche sulle pianure.

PROLUNGATA PERSISTENZA DEL CICLONE MEDITERRANEO

Questo vortice verrà contrastato dall’alta pressione sia ad est che a nord, con massimi di pressione sul Centro-Ovest Europa. La situazione non varierà nemmeno per i primi giorni della prossima settimana. Il ciclone mediterraneo sempre intrappolato appena ad ovest della Penisola, non lontano dalla Sardegna. L’instabilità potrà risultare a tratti marcata al Centro-Sud.

La presenza della depressione mediterranea sembra destinata a protrarsi fino almeno a metà settimana, se non oltre, con la contemporanea presenza dell’anticiclone sul Centro Europa. Ne deriverà sempre un’Italia spaccata in due, con l’instabilità che si riproporrà costante al Centro-Sud e più marcata sulle Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Negli ultimi giorni della settimana il ciclone afro mediterraneo andrà probabilmente a perdere progressivamente energia e a sprofondare sul Nord Africa, con l’anticiclone che pian piano avrà la meglio sull’Italia. Correnti più fresche dai Balcani potrebbero determinare strascichi d’instabilità ancora sulle regioni del Sud, mentre la stabilità guadagnerà spazio sul resto della Penisola.