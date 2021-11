METEO SINO AL 23 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il ciclone mediterraneo ancora non demorde, con meteo avverso che sta interessando il Sud e parte del Centro Italia. Una decina di tornado e ingenti grandinate hanno colpito la Sicilia, purtroppo anche con una vittima nel ragusano. Piogge e temporali si andranno a localizzare verso le regioni adriatiche, il Sud e le Isole Maggiori, con fenomeni intensi in fase di affievolimento.

Il vortice destinato a perdere energia a partire da giovedì quando riuscirà a sfilare verso est, assorbito dalla saccatura presente sui Balcani. Nel contempo assisteremo alla rimonta di un vasto e robusto campo di alta pressione, che posizionerà i propri massimi di pressione sull’Europa Centrale, abbracciando così anche l’Italia. Non sarà un anticiclone duraturo, con cambiamento dal weekend.

DAL VORTICE MEDITERRANEO ALL’ANTICICLONE SU TUTTA ITALIA

La dinamicità meteo si farà sentire ancora giovedì, ma con il vortice in fase di assorbimento. L’instabilità si farà ancora sentire sulle regioni del medio-basso versante adriatico, sulle Isole Maggiori e parte del Sud, ma con fenomeni di un certo rilievo solo sulla Puglia. Il tempo soleggiato si affermerà in modo sempre più netto al Nord e sulla Toscana.

L’allontanamento verso est del vortice mediterraneo favorirà l’espansione dell’anticiclone, che sembra avere l’intenzione di conquistare gran parte dell’Italia negli ultimi giorni della settimana. Sono attese condizioni di lieve variabilità all’estremo Sud, con qualche residuo fenomeno venerdì tra Calabria tirrenica e nord della Sicilia per via di correnti settentrionali debolmente instabili.

TREGUA MOMENTANEA DEL BEL TEMPO, PEGGIORA DA DOMENICA

Il campo di alta pressione garantirà un avvio di weekend all’insegna della stabilità atmosferica un po’ su tutta Italia. Le temperature subiranno un aumento in particolare sulle alture, con mitezza più accentuata sulle Alpi. Nebbie e foschie si formeranno invece su vallate e pianure, in particolare al Nord, dove potranno persistere localmente per parte del weekend.

Questa fase anticiclonica inizierà a deteriorarsi da domenica, con cedimento graduale della pressione dovuto allo spostamento dei massimi di pressione sull’Atlantico Settentrionale. Una discesa di correnti fredde dal Nord verso il Centro Europa alimenterà una nuova depressione tra Iberia e Baleari, con correnti umide che verranno pilotate verso l’Italia.

PRIMI GIORNI SETTIMANA QUALCHE PIOGGIA SU PARTE D’ITALIA

La discesa fredda artica punterà più direttamente la Francia ed il medio Atlantico, con la nuova depressione che si andrà a strutturare ad ovest dell’Italia. Avremo quindi un peggioramento la risalita di impulsi perturbati prima al Nord e poi al Centro-Sud, ma non sono attese condizioni di particolare maltempo in quanto il vortice depressionario tenderà a rimanere relegato sulla Spagna.

Il flusso più freddo tenderà ad addossarsi parzialmente anche all’Arco Alpino, dove potranno aversi nevicate a quote medie. Le temperature caleranno solo di qualche grado, assestandosi su valori prossimi alla norma. In generale l’Italia sarà interessata da correnti umide di provenienza occidentale o sud/occidentale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A metà settimana potrebbero concretizzarsi manovre invernali più importanti, con una discesa d’aria fredda molto più organizzata, in grado di tuffarsi anche sul Mediterraneo portando scenari decisamente più invernali anche sull’Italia. Se l’evoluzione fosse confermata, si avrebbe un’ultima parte di novembre con maltempo, freddo e nevicate a quote localmente basse.