POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo procedendo, ormai senza alcun dubbio, verso un corposo cambiamento dello scenario meteo climatico. Cambiamento che prende spunto dal riposizionamento di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere europeo, ricollocazione che dovrebbe consegnarci scenari pienamente invernali.

Aria fredda dal Circolo Polare Artico dovrebbe gettarsi verso sud a cavallo tra fine novembre e i primi di dicembre, innescando nevicate a bassissima quota in varie Nazioni europee. Per quanto riguarda il Mediterraneo dovremo cercare di capire, pazientando, quale sarà la traiettoria d’ingresso del freddo.

Una prima incursione, ad esempio, l’avremo nelle prossime ore ma si tratterà di un’irruzione occidentale, quindi destinata principalmente alla Francia e alla Penisola Iberica. Ciononostante scaverà un’area ciclonica non distante dalla Sardegna e sulle nostre regioni si ripresenterà il maltempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Maltempo che dovrebbe ripresentarsi a partire da domenica, con delle piogge sparse che potrebbero coinvolgere la Sardegna ed entro sera estendersi in direzione del Nordovest e delle tirreniche.

Attenzione perché i modelli ad alta risoluzione ci dicono che lunedì potrebbe approfondirsi un vortice ciclonico sul Tirreno centro meridionale e tale struttura potrebbe dar luogo a fenomeni localmente violenti nelle regioni centro meridionali. Fenomeni che risaliranno verso l’Emilia Romagna e continueranno sul Nordovest, mentre in Sardegna avremo variabilità con possibili acquazzoni a carattere sparso.

Nella fase centrale della settimana potremmo assistere a un avvicinamento della depressione sulla Sardegna, se così fosse in varie zone d’Italia – a cominciare dall’Isola ovviamente – potrebbero riproporsi precipitazioni forti ed abbondanti.

FREDDO ARTICO, IPOTESI PLAUSIBILE

Inutile girarci attorno, il tema dominante delle ultime settimane è rappresentato dall’ormai conclamato cambiamento dell’ultima decade di novembre. Cambiamento che segnerà l’avvio dell’Inverno su ampie zone d’Europa e che potrebbe sancire l’arrivo del freddo – dal Circolo Polare Artico – anche sulle nostre regioni.

Come detto in apertura, dipenderà dalla traiettoria d’ingresso delle masse d’aria fredda, a sua volta legata alla collocazione dell’Alta Pressione delle Azzorre. Alta Pressione che si porterà a ridosso delle Isole Britanniche, quindi in proiezione meridiana, ma dovremo capire se avrà solide basi o se la fragilità delle fondamenta causerà uno scivolamento del freddo verso i settori sudoccidentali del vecchio continente.

L’ipotesi maggiormente accredita, al momento, è che a cavallo tra fine mese e i primi di dicembre possa verificarsi una robusta irruzione fredda anche sul nostro Paese.

IN CONCLUSIONE

Inverno in rampa di lancia, non c’è alcun dubbio, ora si tratta semplicemente di capire quali potranno essere gli effetti sulle nostre regioni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.