POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Chi dovesse osservare i modelli matematici potrebbe restare sorpreso dall’improvvisa virata verso l’Inverno. Le condizioni meteo climatiche, da qui a una settimana, potrebbero cambiare pesantemente, proponendoci ben altri scenari rispetto a quelli attuali.

Scenari attuali che restano condizionati, localmente pesantemente, dal ciclone mediterraneo posizionato tra le Baleari e il Nord Africa. Si prospettano piogge particolarmente violente soprattutto tra le due Isole Maggiori, ma si dovrà prestare attenzione anche alle coste tirreniche e all’estremo Nordovest.

Nel frattempo l’Alta Pressione migrerà in direzione dell’Europa centro orientale, spingendo aria molto fredda sui settori orientali del vecchio continente. Freddo che, a quanto pare, dovrebbe riuscire a raggiungere l’Italia portando la prima, vera irruzione dal sapore invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto l’azione ciclonica non si è ancora esaurita. Il vortice sta trovando linfa vitale nell’energia termica rilasciata dal Mediterraneo e continuerà a stazionare non distante dalla Sardegna anche nei prossimi giorni.

La prognosi resta riservata, difatti i modelli ad alta risoluzione ci dicono che potrebbero verificarsi – nelle prossime 48 ore – piogge particolarmente violente sui settori orientali della Sardegna, in Sicilia e localmente lungo le coste tirreniche centro meridionali.

I fenomeni pare siano in grado di propagarsi verso nord, direzione Liguria e basso Piemonte. Va detto che sulla successiva evoluzione della struttura ciclonica permane ancora qualche incertezza, difatti potrebbe continuare a influenzare il nostro tempo anche nella seconda parte della settimana. Meno al Nordest e sulle Adriatiche, questo va detto, dove a prevalere potrebbero essere le schiarite.

FREDDO E NEVE

In apertura abbiamo parlato della prima, vera ondata di freddo stagionale. Attenzione, perché potrebbe trattarsi di aria particolarmente fredda, capace di far nevicare a bassa o bassissima quota. Tra l’altro, carte alla mano, risulterebbe associata a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, pertanto non mancherebbero le precipitazioni.

Non solo, secondo alcuni modelli il posizionamento dell’Alta Pressione potrebbe favorire l’innesco di altri impulsi artici, che nel corso dell’ultima decade di novembre potrebbero gettarsi con decisione verso il Mediterraneo.

Se così fosse, è evidente, il quadro termico si manterrebbe decisamente invernale e potrebbero ripresentarsi nuove occasioni per nevicate a bassa quota. Insomma, sarebbe pieno inverno.

IN CONCLUSIONE

Proiezioni odierne in qualche modo sorprendenti ma che conoscendo quelle che sono le dinamiche atmosferiche in atto non ci colgono impreparati. Potrebbe essere soltanto l’inizio di un Inverno davvero coi fiocchi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.