POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Tra poco più di 12 ore scatterà ufficialmente l’Inverno meteorologico. Le condizioni meteo stanno pienamente rispettando le attese, difatti siamo ancora nel vivo della prima irruzione artica stagionale e come avrete avuto modo di apprendere dai nostri approfondimenti non sono mancate le sorprese nevose a bassissima quota.

Irruzione che entro oggi lascerà le nostre regioni, ma le temperature – pur riprendendo a salire – si manterranno su valori comunque invernali. Nella seconda parte di settimana, poi, transiterà un altro impulso d’aria fredda – meno intenso del precedente – e si assocerà a condizioni di maltempo. Quindi piogge, quindi nevicate sui rilievi.

Seguirà una fase piuttosto incerta, con ancora altre possibilità di irruzioni fredde sulla cui entità occorrerà aggiornarsi cammin facendo.

IL METEO A BREVE TERMINE

La tregua durerà davvero poco, difatti già nelle prossime 24 ore avremo le prime precipitazioni sulla Sardegna e sulla fascia tirrenica, precipitazioni che nella giornata di giovedì si accentueranno decisamente a causa del passaggio di un nucleo perturbato che porterà fenomeni localmente intensi.

Abbiamo dato un’occhiata alle mappe relative agli accumuli di pioggia e confermiamo la possibilità di locali nubifragi, con picchi precipitativi che al Centro Sud potrebbero raggiungere i 100 mm. Dicembre esordirà all’insegna del maltempo insomma, peraltro nella giornata di venerdì avremo una rotazione dei venti dai quadranti nordorientali e le temperature riprenderanno a calare.

Ciò consentirà alla quota neve di abbassarsi lungo la dorsale appenninica, dove infatti si prospettano nevicate al di sotto dei 1000 metri. Specie nelle regioni centrali. Seguirà, a partire dal fine settimana, l’ennesimo peggioramento.

METEO INVERNALE

Come detto in apertura lo scenario meteo climatico dovrebbe mantenersi invernale, decisamente. Il posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre, a ridosso dell’Europa occidentale, convoglierà altri impulsi d’aria fredda verso il Mediterraneo. Non saranno probabilmente consistenti come l’attuale, ma le precipitazioni assumeranno spesso carattere nevoso sui principali rilievi.

Peraltro dobbiamo dirvi che i modelli matematici stanno cercando la quadratura del cerchio, in questo momento sono in atto dinamiche atmosferiche particolarmente interessanti che potrebbero segnare – pesantemente – la seconda metà di dicembre e buona parte del mese di gennaio.

Si tratta di dinamiche legate al Vortice Polare, che potrebbe letteralmente andare nel pallone e non escludiamo possibili sorprese nevose a bassissima quota. Ma avremo modo e tempo di riparlarne.

IN CONCLUSIONE

Quel che si evince, lo ripetiamo, è una gran partenza invernale. Inverno che quest’anno potrebbe realmente assumere i panni delle stagioni vecchio stampo, con ripetute occasioni per nevicate a bassissima quota.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.