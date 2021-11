POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

E’ arrivato l’Inverno. Come evidenziato ampiamente negli articoli precedenti il terremoto barico c’è stato, anzi è ancora in atto e ce ne stiamo rendendo conto. In questo momento siamo nel pieno della prima irruzione artica, che com’era prevedibile sta facendo crollare le temperature e sta portando la neve a bassa quota.

Nei prossimi 10 giorni, carte alla mano, le condizioni meteo climatiche dovrebbero rimanere invernali. Avremo anzitutto un altro impulso d’aria fredda a metà settimana, anche se non allo stesso livello dell’attuale. Poi attenzione all’Immacolata, perché i modelli matematici stanno cercando la quadratura su un’eventuale ulteriore affondo freddo i cui effetti andranno valutati in corso d’opera.

Ben più interessante è l’evoluzione a medio-lungo termine, perché a livello atmosferico proseguono movimento davvero imponenti e gli effetti potrebbero essere dirompenti. Avremo modo di parlarne, senz’altro, ma possiamo anticiparvi che lo scenario potrebbe orientarsi ancor più pesantemente verso frequenze pesantemente invernali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto in apertura, siamo nel pieno della prima irruzione artica che sta colpendo le regioni centro meridionali e le due Isole Maggiori. Al Centro Italia stiamo registrando nevicate a bassissima quota, ad esempio in Sardegna si stanno spingendo localmente al di sotto dei 500 metri.

Subentrerà un miglioramento nelle prossime 24 ore ma continuerà a far freddo, tant’è che prevediamo gelate notturne importanti. Miglioramento che ci terrà compagnia sino a mercoledì, dopodiché un nuovo affondo d’aria fredda dovrebbe estendersi verso la Penisola Iberica pilotando aria umida – quindi anche un rialzo termico – verso le regioni occidentali. Il tempo, a quel punto, peggiorerà.

Peggioramento che dovrebbe portarci nuovamente del freddo, soprattutto venerdì, ma in questa circostanza le nevicate dovrebbero attestarsi oltre gli 800-1000 metri. Da valutare, nelle prossime 48 ore, gli effetti sulle singole regioni.

METEO INVERNALE

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che la situazione è tutt’altro che ben delineata, potrebbero difatti verificarsi ulteriori irruzioni artiche con obbiettivo il Mediterraneo centro occidentale.

In questo momento non è ben chiaro se l’Atlantico riuscirà ad accelerare, se così fosse potremmo assistere a peggioramenti caratterizzati da aria meno freddo ma a quel punto continuerebbe il maltempo. Crediamo, è la nostra sensazione, che nella fase centrale di dicembre possa esserci spazio per un’altra irruzione artica non dissimile dall’attuale. Vedremo, tutto dipenderà dalla forza del Vortice Polare ma questo è argomento che verrà trattato in altra sede.

IN CONCLUSIONE

Gran partenza invernale e quest’anno potrebbe trattarsi realmente di un Inverno coi fiocchi, sin dal mese di dicembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.