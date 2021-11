POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo per piombare in Inverno. Lo ripetiamo, in questo momento è in atto un vero e proprio terremoto barico che sta ricollocando le strutture di Alta e Bassa Pressione così da innescare irruzioni d’aria fredda dal Circolo Polare Artico.

La prima ondata sta cominciando: tra domenica e martedì la massa d’aria fredda impatterà le nostre regioni catapultandoci in pieno Inverno. Seguirà una breve pausa, breve perché la seconda parte della prossima settimana dovrebbe portarci un secondo impulso artico – non dissimile dal primo – e successivamente si potrebbero spalancare le porte per un’azione ancor più fredda dai quadranti orientali.

Su quest’ultima ipotesi, che potrebbe prendere corpo nel corso della prima settimana di dicembre, vi sono dei dubbi. Non tutti i modelli matematici concordano e a breve andremo a capire quali sarebbero le altre soluzioni proposte.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però spazio all’attualità perché il tempo non ne vuole sapere di migliore. L’affondo depressionario sull’Europa occidentale ha causato l’ennesimo peggioramento sulle nostre regioni, con fenomeni localmente violenti che confermano quanta energia termica ci sia ancora nel Mediterraneo.

Guardando verso nord scopriamo che l’irruzione s’è messa in moto e che entro le prossime 24 ore piomberà su di noi rinnovando il maltempo e provocando un autentico crollo delle temperature. Temperature che si orienteranno su valori pesantemente invernali, il ché significa che i fenomeni potranno assumere carattere nevoso a bassa quota. Diciamo che al Centro Nord, ovviamente non ovunque, si potranno imbiancare anche le colline.

Al Sud l’irruzione arriverà leggermente smorzata, ma anche qui non mancheranno nevicate sui rilievi e saranno le prime della stagione.

METEO INVERNALE

Come detto in apertura, seguirà una pausa che porterà bel tempo ma anche le prime gelate notturne. Più che un vero e proprio miglioramento sarà un semplice intervallo tra un impulso artico e il successivo. Anche quest’ultimo arriverà nella seconda metà della prossima settimana e andrà a rinnovare condizioni meteo climatiche pienamente invernali.

A seguire il ventaglio di ipotesi si apre. Attenzione alle proiezioni del modello europeo perché come scritto in apertura sembra voler spalancare le porte al freddo orientale a causa di una spinta verso nordest dell’Alta Pressione delle Azzorre.

Il modello americano, invece, vedrebbe un lungo periodo perturbato dettato dall’intrusione di sistemi depressionari nord atlantici. Si tratterebbe comunque di condizioni meteo climatiche invernali, ma molto meno incisive del freddo artico o del freddo proveniente da est.

IN CONCLUSIONE

Inverno in grande spolvero, fin da subito. Ricordiamoci che il 1° dicembre esordirà ufficialmente la stagione invernale meteorologica e mai come quest’anno verrà accolta da uno scenario decisamente consono al periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.