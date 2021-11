POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Siamo proiettati idealmente a quella che sarà a tutti gli effetti la prima festività del periodo natalizio. Le condizioni meteo climatiche stanno facendo registrare un cambiamento, corposo, che risiede in un vero e proprio terremoto barico che risiede non soltanto nel vecchio continente ma a livello di circolazione emisferica.

Nelle prossime settimane l’Alta Pressione delle Azzorre rimarrà posizionata a ridosso dell’Europa occidentale e a fasi alterne dovrebbe riuscire a puntare verso nord, direzione Islanda e Isole Britanniche. Un posizionamento che, se confermato, si rivelerà efficace nel pilotare masse d’aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico.

Freddo che ovviamente punterà verso sud, inizialmente sull’Europa centrale e conseguentemente nel Mediterraneo, dopodiché dovrebbe dirigersi verso est e anche in quel caso potrebbe approfittarne per spingersi sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo registrando gli effetti di una prima perturbazione, evolutosi in un vero e proprio vortice depressionario, giunto da ovest. Ma è soltanto l’inizio, perché dopo una giornata – quella di mercoledì – all’insegna della variabilità nelle 24 ore successive entrerà in scena una seconda perturbazione.

Quest’ultima prenderà corpo a seguito dell’affondo depressionario, alimentato da aria fredda, tra la Francia e la Penisola Iberica. Ancora una volta il Mediterraneo fornirà l’energia necessaria per tramutare l’affondo in un vortice ciclonico secondario che traslerà verso est impegnando un po’ tutte le regioni.

Avremo fenomeni localmente violenti, specie sui settori tirrenici e in alcune aree del Nord Italia. Non mancheranno nubifragi, temporali, anche le prime nevicate sulla dorsale appenninica. Un antipasto del freddo che potrebbe arrivare in seguito.

FREDDO ARTICO, CONFERME

Difatti sul finire della settimana e l’inizio della prossima una colata artica punterà l’Europa centrale e penetrerà sui nostri mari dando origine a un peggioramento di chiaro stampo infernale. Le temperature registreranno un vero e proprio crollo, le precipitazioni gioco forza potranno assumere carattere nevoso a quote relativamente basse.

Come detto in apertura il posizionamento dell’Alta Pressione dovrebbe favorire nuove irruzioni, stavolta più orientali, ma con successivo rientro sulle nostre regioni. Anche per l’Immacolata si prospettano condizioni meteo climatiche pienamente invernali.

IN CONCLUSIONE

Le condizioni meteo stanno andando incontro a una vera e propria svolta stagionale che dovrebbe spalancare le porte all’arrivo dell’Inverno. Quello vero.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.