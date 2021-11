POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Modelli matematici orientati, con forza, verso un inizio di dicembre pienamente invernale. Le condizioni meteo climatiche stanno per cambiare, pesantemente, un cambiamento che ci porterà in men che non si dica nel pieno Inverno. L’aria proveniente dal Circolo Polare Artico, ovviamente fredda, farà crollare le temperature e nell’arco di una settimana avremo almeno due impulsi.

Si prospetta maltempo e soprattutto si profilano le prime nevicate a bassa o bassissima quota. Dopodiché, carte alla mano, potrebbero subentrare altre variazioni derivanti dal posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre. I centri di calcolo internazionali, infatti, propongono uno spostamento della struttura anticiclonica verso levante e una ripresa dell’attività ciclonica nord atlantica.

Cambiamento che potrebbe spingere nuovi affondi depressionari sul Mediterraneo occidentale, con conseguente peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di occuparci dei possibili scenari a lungo termine è bene focalizzare l’attenzione sul breve e sul medio termine. Come detto stiamo per imbatterci nella prima, consistente irruzione artica. Irruzione che colpirà in pieno le nostre regioni a partire dalla giornata di sabato, ma soprattutto nelle giornate di domenica e lunedì.

Un fine novembre, quindi, pienamente invernale. Le temperature crolleranno, letteralmente, orientandosi su valori favorevoli alle nevicate a bassa quota. Nelle regioni del Centro Nord si potrebbero imbiancare le colline, oltre chiaramente ai rilievi laddove le nevicate potrebbero risultare localmente abbondanti.

Freddo che poi si trasferirà parzialmente verso sud, a seguire un temporaneo miglioramento in attesa di un secondo impulso artico che dovrebbe farsi strada nella seconda parte della prossima settimana. Per i dettagli occorre ancora un po’ di pazienza.

METEO INVERNALE

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che l’eventuale peggioramento nord atlantico manterrebbe, comunque, il quadro meteo climatico pienamente invernale. Certo, le temperature salirebbero, ma il maltempo la farebbe ancora da padrone.

Tenete conto che potrebbe trattarsi di un affondo depressionario piuttosto corposo, destinato al Mediterraneo occidentale e in successivo rientro sulle nostre regioni. Uno scenario non dissimile da quanto osservato in questi ultimi giorni.

Da valutare, poi, se l’eventuale cambiamento nel posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre produrrà ulteriori irruzioni artiche. Ipotesi, questa, che non possiamo escludere e che potrebbe cancellare l’eventuale assalto nord atlantico.

IN CONCLUSIONE

Comunque la si guardi stiamo andando incontro a un periodo meteo climatico tipicamente invernale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.