Un bolide, ovvero un piccolo meteorite ha attraversato il cielo serale sopra San Pietroburgo, nella Russia europea nella serata di giovedì. Il fenomeno non ha rappresentato una minaccia. Lo ha detto venerdì alla TASS il ricercatore senior Nikolai Zheleznov dell’Istituto di astronomia applicata sotto l’Accademia delle scienze russa.

Ma se ci fosse stato un meteorite più grande avrebbe causato un’esplosione e un’onda d’urto. Come è successo a Chelyabinsk, dove in aree non densamente popolate come la metropoli russa, si ebbero un migliaio di feriti.

E’ di vitale importanza intercettare queste pietre che vengono dal cielo, perché se molto spesso non causano alcun danno, se non la coreografia visibile da tanti video ormai disponibili in rete, talune pietre possono essere ben più rischiose per tutti noi.

Non si sente parlare di un’onda d’urto o di un’esplosione perché molto probabilmente il meteorite era piccolo. È semplicemente bruciato nell’atmosfera, ha detto Zheleznov, anche se i detriti spaziali, piccoli frammenti, potrebbero essere caduti al suolo, come spesso succede.

La sera dell’11 novembre, molti residenti hanno visto un lampo luminoso nel cielo. Il bolide è stato ripreso dalle telecamere del Lakhta Center di San Pietroburgo, l’edificio più alto di San Pietroburgo, e anche dai cellulari di molte persone e dalle dash cam delle auto.

La località dove potrebbero essere caduti i detriti spaziali non è stata individuata.

Ogni anno decine di migliaia di tonnellate di meteoriti cadono sulla superficie terrestre. Questo non è un fenomeno raro. Come abbiamo scritto ormai innumerevoli volte, la testimonianza di meteore nei cieli dapprima verbale ora è impressa in immagini, in quanto la tecnologia ci viene incontro.

L’intensità delle cadute di meteoriti non è aumentata nel tempo. L’unica differenza è che molti semplicemente non credevano ai resoconti dei testimoni oculari. In questi giorni tutti hanno smartphone, fotocamere e dashcam, ha detto Zheleznov.

Sebbene l’Unione Astronomica Internazionale non abbia una definizione ufficiale del termine “bolide”, può essere descritto come una piccola meteora con una massa da cento grammi a decine di tonnellate. La magnitudine apparente (o luminosità) dei bolidi che supera -4M è un’altra caratteristica speciale. I bolidi lasciano spesso una scia luminosa di polvere e gas ionizzati.