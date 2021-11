Nella sera di mercoledì 10, quando già il sole era tramontato da qualche ora, il cielo della Puglia si è illuminato all’improvviso per una meteora che ha solcato la volta celeste per circa una decina di secondi. Numerose le segnalazioni giunte su quanto accaduto e in tanti hanno udito anche un boato nel leccese.

Il parere degli esperti non lascia dubbi: quello che ha illuminato il cielo è stato un bolide, cioè una meteora molto luminosa accompagnata da detonazioni nel momento in cui esplode e si incendia in atmosfera. la parola bolide designa tutte le meteore almeno la magnitudine corrispondente a quella di Venere.

Il fenomeno si è potuto osservare in modo evidente da tutto il sud della Puglia, con tanti commenti diffusi sui social. Il video mostra in modo molto eloquente lo spettacolo che si è potuto ammirare in cielo. La riprese sono state immortalate dalla webcam di Ortelle nel leccese.

La scia molto luminosa, apparentemente di color verde, è riconducibile quasi certamente al fenomeno delle Tauridi. A sostenere questa tesi è il Parco Astronomico San Lorenzo. Difficile dire se possono essere giunti frammenti fino al suolo o in mare.

Quello delle Tauridi è lo sciame meteorico che ogni anno si verifica in questo periodo. Sono i residui della coda cometaria della 2P/Encke che si stanno bruciando col l’impatto dell’atmosfera terrestre e hanno la peculiarità di essere localmente molto luminose.