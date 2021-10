Il video che mostriamo è stato girato nel 2020, a dicembre, quando le località turistiche non erano accessibili, se non cono giusta causa, per i divieti dovuti alla pandemia. Quest’anno la situazione dovrebbe essere molto differente, nei prossimi giorni da queste parti inizieranno le prime nevicate.

Neve che nel corso del mese di novembre cadrà sempre più spesso, per poi divenire stabile con dicembre, e le prime festività. Vi mostriamo cosa ci siamo persi lo scorso anno e cosa eventualmente potremmo andare a vedere: ecco la bellezza delle nostre Alpi e dei nostri centri urbani più rinomati. Ovviamente sotto una nevicata, la prima copiosa di stagione, a cui seguirono quelle intensissime del dopo Natale.