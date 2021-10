Un live meteo. Nelle Alpi inizia la stagione della neve, al momento le nevicate cadono ad alte quote, non essendoci in atto alcune irruzioni d’aria fredda, e soprattutto siamo reduci di un’estate estremamente tardiva. Ma le condizioni meteo stanno rapidamente cambiando ed ecco in diretta la neve che cade sulla zona del Passo dello Stelvio.