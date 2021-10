Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare con validità mensile stavolta ci sorprende per la sua previsione, che per altro si allinea a quella espressa dal Centro Meteo Europeo per quanto concerne le temperature previste.

Un altro elemento non poco trascurabile appare essere la possibilità di avere temperature sotto la media in tutta Italia, soprattutto nelle prossime due settimane, che per altro è il periodo di previsione con maggior affidabilità, mentre nel seguito l’affidabilità previsionale diminuisce e probabilmente patisce dell’influenza dei modelli matematici che ormai costantemente prospettano temperature sopra la media.

I modelli matematici del clima sono fortemente indirizzati a prospettare effetti negativi per effetto dei cambiamenti climatici, proponendo costantemente, e per lunghi periodi, temperature sopra la media. Solo in ristrette aree del pianeta indicano la possibilità di avere temperature sotto media. D’altronde tutto ciò non si distanzia molto dalla realtà

E comunque, dopo un lunghissimo periodo con temperature superiori alla media, ci troviamo improvvisamente immersi in una situazione autunnale, peraltro precoce dal punto di vista termico. Ma per le precipitazioni proprio non ci siamo, infatti il modello matematico utilizzato, probabilmente sottovaluta l’influenza che potranno avere le masse d’aria del Mar Mediterraneo che sono ancora più calde rispetto alla norma, e che danno genesi a dare nuvolose forieri di piogge abbondanti, anche se è eccessivamente localizzate. Appunto questo aspetto potrebbe sottovalutare l’eventuale piovosità del periodo di previsione.

E comunque, il bollettino meteo che è stato pubblicato, come potrete vedere nella tabella che segue, riporta l’anomalia di precipitazioni negativa. Sostanzialmente per tutto il periodo di previsione avremo precipitazioni sotto la norma; quindi, pioverà diffusamente meno rispetto alla media, ma ciò non esclude la possibilità che in alcune aree si possono verificare precipitazioni localmente abbondanti.

La nostra interpretazione del bollettino vede che le condizioni meteo in Italia del periodo saranno influenzate da instabilità atmosferica derivante da correnti settentrionali, e ciò darebbe su ampie aree del nostro territorio la possibilità di avere una buona possibilità di precipitazioni. Ma questo evento potrebbe avere delle limitazioni.

In conclusione, a nostro avviso si potrebbero verificare precipitazioni di breve durata e abbondanti su ristretti o medi territori, ovviamente un bollettino meteo autorevole come quello prospettato, innanzitutto schematizzato e rivolto al grande pubblico, non può dare opinioni come quelle che stiamo esprimendo noi, e con il dovuto rispetto ne prendiamo nota e lo evidenziamo.