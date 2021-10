Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare presenta una serie di anomalie termiche a catena, soprattutto a partire da novembre, quando la temperatura dovrebbe rimanere, secondo le attuali stime, superiore alla media. Invece per quanto riguarda le precipitazioni, che in prevalenza saranno piogge, se non neve e alta quota, queste dovrebbero essere abbastanza prossime alla media, anche se nelle regioni centrali e meridionali, per almeno due settimane si sarà in deficit pluviometrico.

Per il Nord Italia si presenterà un periodo piovoso, probabilmente solo nella prima settimana di novembre, per il resto vediamo per la settimana appena iniziata un deficit pluviometrico, mentre per la terza e quarta settimana di novembre, dovrebbe piovere secondo la media.

Il bollettino meteo è in linea con quanto viene questi anni, ma soprattutto sembrerebbe portarsi dietro l’anomalia climatica pesante del mese di ottobre.

IL BOLLETTINO UFFICIALE – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

25 – 31 ottobre 2021

La prima settimana conferma un regime anticiclonico al centro-nord, mentre un’area di bassa pressione interesserà il Mar Libico apportando condizioni di instabilità al sud, più diffuse e persistenti sulle relative aree ioniche. In tale contesto ne conseguiranno regimi precipitativi al di sotto della media al nord, in linea con essa al centro e al di sopra al meridione, con particolare riferimento ai settori ionici di Calabria e Sicilia; le temperature saranno nei range tipici sulle regioni centrosettentrionali, mentre si manterranno al di sotto di essi al meridione.

1 – 7 novembre 2021

Nella seconda settimana, l’area di alta pressione della precedente, si estende anche alle regioni meridionali, attenuandosi invece in parte al settentrione. Conseguentemente i valori di precipitazione saranno generalmente al di sopra della media del periodo al nord, mentre si manterranno al di sotto dei valori tipici del periodo al centro-sud; il quadro termico, con buona probabilità, sarà oltre le medie del periodo su tutto il paese.

8 – 14 novembre 2021

La terza settimana mostra un nuovo rafforzamento del campo di alta pressione su tutto il territorio. Da ciò derivano ancora valori cumulati di precipitazione che con discreta probabilità saranno sotto la media sulle regioni centromeridionali ed in linea con quanto atteso nel periodo al settentrione. Ancora temperature che invece si attesteranno oltre i valori tipici un po’ ovunque.

15 – 21 novembre 2021

Nella quarta settimana il modello climatologico non segnala particolari anomalie del campo barico. In tale scenario, un debole segnale di precipitazioni oltre le medie dovrebbe interessare il sud, mentre i valori si attesteranno nei range tipici al centro-nord. Quadro termico ancora al di sopra dei valori attesi su gran parte d’Italia, ma con lieve probabilità.

AVVERTENZE

Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata.

Fonte meteoam.it, ovvero l’Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell’Aeronautica Militare ogni settimana.

ATTENZIONE, QUESTE LE NOSTRE PREVISIONI PER TUTTE LE LOCALITA’ D’ITALIA

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.