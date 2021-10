Un edificio di otto piani è crollato giovedì 30 settembre nella città indiana di Shimla, che è stata colpita, come tutta la regione dell’Himachal Pradesh, da una forte pioggia.

Le piogge torrenziali hanno causato anche delle frane e creato molti disagi alla popolazione. Sudesh Kumar Mokhta, il responsabile dell’Autorità che gestisce i disastri nella regione colpita, ha dichiarato che l’edificio noto come Ghoda Chowki che si trova nelle vicinanze del palazzo di Hali è crollato proprio a causa di una frana causata dalle piogge torrenziali.

Nel corso del crollo il palazzo ha colpito altre due strutture di due piani che sono state completamente distrutte, e Mokhta ha aggiunto che altri edifici che si trovano nella zona del crollo sono in pericolo.

Il crollo del palazzo non ha causato vittime o feriti, in quanto lo stesso, che era stato dichiarato poco sicuro a causa di crepe provocate da frane recenti, era stato sfollato. Dopo il crollo le autorità hanno provveduto anche a far sfollare alcuni edifici adiacenti.

Alcuni stati federati dell’India, tra i quali Himachal Pradesh sono soggetti frequentemente a piogge torrenziali che causano frane e compromettono la sicurezza delle costruzioni abitative. L’Autorità statale che gestisce i disastri ha erogato un aiuto finanziario immediato 10.000 rupie indiane che saranno destinate alle famiglie che occupavano e costruzioni che sono state distrutte dal crollo.

L’India sta subendo ancora gli effetti del monsone estivo, pertanto i terreni sono intrisi d’acqua, perciò ormai sono sufficienti precipitazioni non esagerate per causare smottamenti di terreno e anche frane. A breve, però la stagione delle piogge si concluderà.