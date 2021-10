La situazione meteo in Sardegna risulta estremamente sfavorevole alle piogge. E dopo alcuni relativi tentativi di normalità climatica in settembre (non è normale che piova solo con nubifragi o grandine gigante), ottobre sta trascorrendo in siccità.

E la siccità sta generando conseguenze all’economia di lavora nei campi, nell’allevamento. Ecco alcune foto che pubblichiamo e che sono state scattate in prossimità di Sassari, a Ploaghe dal nostro affezionato lettore Daniele Mereu.