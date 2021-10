Per la giornata di oggi 03/10, una ampia ed estesa area depressionaria di origine nordatlantica e in approfondimento sull’Europa occidentale favorisce un flusso umido sul Nord Italia. In Lombardia nelle ore pomeridiane precipitazioni deboli confinate prevalentemente sui rilievi alpini e prealpini, in graduale intensificazione in serata e non escluse localmente a carattere di rovescio o isolato temporale sui settori di Nordovest. Tra tardo pomeriggio e sera vento in intensificazione da Sud dai quadranti meridionali sui rilievi a partire da quota 800-1000 metri.

Per la giornata di domani 04/10, una estesa e profonda area depressionaria nordatlantica in discesa sull’Europa occidentale e in spostamento verso Est determina un sensibile aumento dell’instabilità con particolare riferimento alla seconda parte della giornata.

Le precipitazioni insisteranno tra notte e mattino sulla fascia più occidentale della regione, con significativi accumuli anche a carattere temporalesco sui settori di Nordovest; quindi, dalle ore pomeridiane si estenderanno a tutta la Regione e andranno a intensificarsi tra il tardo pomeriggio e la sera con fenomeni anche temporaleschi da moderati diffusi a sparsi di forte intensità.

Gli accumuli di precipitazione più significativi si avranno prevalentemente nella seconda parte della giornata, ad eccezione delle aree del Nordovest su cui già tra notte e mattino si verificheranno precipitazioni insistenti e persistenti; si sottolinea altresì che in corrispondenza delle località interessate dall’attivazione dei fenomeni convettivi e temporaleschi più intensi non saranno esclusi locali accumuli di pioggia nelle 12 ore tra 60 e 100 mm. Vento forte a partire dalla tarda mattinata, con una progressiva intensificazione da Est nelle ore tardo pomeridiane e serali quando, in associazione agli eventi temporaleschi, potranno verificarsi locali colpi di raffica anche superiori a 90 km/h, con maggior probabilità sulla pianura centro orientale e rilievi alpini e prealpini.

Tendenza per martedì 05/10: persistono condizioni perturbate su tutta la regione con precipitazioni diffuse.

Credit Protezione Civile Lombardia.