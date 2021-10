Piove da tre giorni nella Sicilia orientale, e si ripetono a catena rovesci di pioggia anche di forte intensità, ma talvolta di entità monsonica.

E se le piogge alluvionali avevano interessato tutto attorno la grande Catania, le zone pedemontane e montane etnee, stavolta è la città capoluogo ad essere investita da un evento meteo di rara entità. Tenuto conto che piove da giorni, in città si è abbattuto un temporale di violenza estrema nel primo pomeriggio che ha generato diffusi allagamenti, anche di entità devastante.

La città è in ginocchio.

La pagina social del Sindaco di Catania diffonde continue notizie sulla situazione meteo, e i tanti video e foto che si possono osservare su internet mostrano una situazione che fa paura, dove il rischio che vengano coinvolte persone è altissimo. E giungono notizie di vittime, in una città assediata da una tempesta di pioggia.

Un ciclone mediterraneo spinge piogge torrenziali in tutta la parte orientale dell’Isola, ed è individuabile la sua sagoma dal radar meteorologico della protezione civile, dove si vede l’occhio del ciclone, poi ci sono le bande di pioggia che gli ruotano attorno.

È una situazione, per altro bloccata. Le previsioni meteo sono pessime.

Abbiamo scelto di non condividere video di persone che vengono tratte in salvo miracolosamente per strada da improvvisati soccorritori per rispetto del dolore. Persone che avrebbero perso la vita se non vi fossero stati volonterosi coraggiosi, pronti a mettersi in gioco e rischiare anche loro la vita.

Ma cosa è avvenuto? Ci sono dati sulla pioggia caduta che indicano valori dai 100 ai 200 millimetri in città solo oggi. Ma in 3 giorni, a monte di Catania sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia.

E comunque, non è solo Catania a vivere momenti delicati, ma tutto il settore ionico della regione, fin sin quasi Messina, ove anche in località di costa questi giorni sono caduti oltre 350 millimetri di pioggia.

Tali eventi meteo estremi che seguono lunghissimi periodi di siccità confermano quanto più volte gli scienziati hanno evidenziato: un cambiamento climatico, visto il fatto che eventi meteo analoghi si stanno ripetendo sempre più spesso.

Ma Catania non è nuova alle alluvioni, il record storico di pioggia pare sia quello del 1951, annata funesta, quando furono interessate da piogge alluvionali non solo la Sicilia orientale, ma la Calabria, la Sardegna. Sempre nei settori est, con totali nell’arco dei 5 giorni che in alcune località superarono la soglia dei 1500 millimetri.