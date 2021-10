Il pericolo di un’alluvione consistente continua a verificarsi negli Stati Uniti, nella zona del centro e sud meridione. Siamo in prossimità del grande fiume, il noto Mississippi. Difatti delle continue serie di piogge molto abbondanti con temporali intensi, stanno continuando ad abbattersi in quelle zone già martoriate.

I responsabili della protezione civile della Louisiana hanno asserito che stanno svolgendo delle indagini specifiche inerenti fatto che ci sono state altre vittime che probabilmente sono riconducibili a questi fenomeni meteo così estremi. Probabilmente, sono collegate ai fenomeni climatici che hanno colpito pesantemente queste zone.

Perciò il numero di vittime è destinato a crescere.

Pertanto, per tutte le zone abitate e quelle circostanti, sono state poste in allerta ed è stato dichiarato uno stato di emergenza per via della gravità della situazione climatica. Oltre ciò, la potenza delle piogge ha causato anche degli allagamenti lampo. Inoltre, un altro rischio correlato a questi fenomeni atmosferici è quello dei fulmini, le forti folate di vento, le grandinate e perfino dei tornado funesti, peraltro non molto frequenti solitamente in questa stagione. Ma con i cambiamenti climatici, anche questo fenomeno ha cambiato stagionalità

C’è una condizione di allarme. Si segnalano quantità di pioggia da record, per altro cadute in tempi brevissimi. Questo aspetto è correlabile a cambiamenti pluviometrici che si stanno registrando in molte aree del nostro pianeta, dove varie località hanno battuto il record di pioggia giornalieri, e quelli orari. Si veda che cosa è successo in Italia.

Sono regioni che da sempre lottano contro gli eventi meteo naturali, inclusi gli uragani che portano via con sé tutto ciò che incontrano per la loro strada: case, animali, persone e cose.

Come l’uragano Irene, che con la sua potente violenza distruttiva ha costretto una percentuale altissima di abitanti a dover lasciare incustodite le proprie dimore. In queste circostanze non si può fare altro che trarre in salvo tutti coloro che abitano nelle zone colpite, sperando che le condizioni meteo così pessime possano finire in breve tempo.

Chi vive in questi luoghi ha dovuto imparare a convivere e affrontare situazioni di questa portata, se non peggiori. E questa è anche la stagione peggiore, che proseguirà sino ad inizio autunno: è la stagione degli uragani.

Ma c’è da dire che le temperature continuano essere superiore alla media su quasi tutto il Nord America.