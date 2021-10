Aggiornamento meteo dell’Aeronautica Militare: “persistono per le prossime 18/24 ore precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sulla Sardegna centro-orientale.

Dalla 00:00 UTC di domani, venerdì 29 ottobre, in considerazione della presenza della perturbazione ciclonica Apollo, centrata sullo Jonio meridionale, si prevedono per le successive 24/36 ore precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia orientale, con particolare riferimento al settore jonico, e fenomeni in rapida estensione alla Calabria jonica iniziando dal settore meridionale.

Per le successive 24/30 ore venti forti dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte su Sicilia orientale e settore jonico della Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per tutta la giornata di domani si prevede mare anche localmente molto agitato sullo Jonio meridionale.”

Pertanto, anche il bollettino meteo diffuso dell’Aeronautica Militare comunica che ci sono probabilità di avere forte maltempo nelle regioni ioniche, dove staziona un’area di bassa pressione, ben visibile dal meteo sa, che è attesa in ulteriore approfondimento. Una bassa pressione che ha caratteristiche ormai simil tropicali è che definita con l’appellativo di Medicane.

Bassa pressione che stata persino battezzata con il nome Apollo. Non ci risulta che in passato, un organo ufficiale abbia nominato una bassa pressione con un nome. Appellativo che stato questo caso diffuso della Protezione civile italiana, che rammentiamo ha emesso un’allerta meteo rossa in Sicilia, e arancione su parte della Calabria.