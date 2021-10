La capitale della Slovenia, Lubiana è stata colpita da una perturbazione molto intensa lo scorso 29 settembre ed ha subito danni ingenti, ritrovandosi improvvisamente letteralmente sott’acqua.

Moltissime le auto che sono rimaste sepolte dall’acqua che ha raggiunto quasi i 2 metri di altezza su alcune aree della città. Oltre alla capitale le piogge torrenziali hanno colpito anche altre parti della Slovenia, e solo nella capitale sono stati oltre 500 gli edifici che sono rimasti allagati.

I meteorologi hanno dichiarato che questa alluvione è la maggiore mai registrata nei 160 anni da quando sono iniziate le misurazioni nel Paese.

L’ARSO, l’Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia ha parlato di un record di 96 mm di pioggia in un’ora, dalle 19.00 alle 20.00 del 29 settembre, rilevati a Bežigrad, nella stazione meteorologica che si trova nei pressi di Lubiana.

Il totale dei mm di pioggia caduti è stato di 122.

Il record precedente di millimetri di pioggia caduti in un’ora nell’area di Lubiana era di 62 ed era stato registrato nel 1951. Moltissime le chiamate che i cittadini hanno effettuato ai servizi di emergenza. Numerose di queste erano di automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle loro auto dalla pioggia torrenziale.

Oltre agli edifici a Lubiana sono stati allagati anche parcheggi, strade urbane e sottopassi, che sono stati chiusi per motivi di sicurezza.

Ancora una volta, rileviamo un record di pioggia storico in tempi brevissimi. Ciò evidenzia come sempre più spesso piova con eccezionale intensità, in area ristrette e con maggior violenza rispetto al passato. Non sappiamo se questo deriva dai cambiamenti climatici o delle fluttuazioni del clima, fatto sta che sta con dati alla mano avviene ormai ripetutamente.