Non si scherza più, in tutti i sensi. Ottobre non ha aspettato granché prima di mettere in mostra le potenzialità autunnali che solitamente ha in serbo. Le condizioni meteo sono peggiorate di botto ed è il caso di dirlo, sono stati veri e propri botti.

I modelli previsionali, quelli a più alta risoluzione, indicavano piogge torrenziali in alcune zone del Nord Italia e così è stato. Alcune zone della Liguria sono state letteralmente sommerse dall’acqua, caduta come mai prima. Superfluo star qui a ricordare i tremendi accumuli in appena 24 ore di precipitazioni, è qualcosa di mostruoso ed è sintomo dell’estremizzazione meteo climatica che ci sta investendo.

Ma ora? Cosa dobbiamo aspettarci? Nulla di buono, ve lo diciamo subito. L’ottobrata è stata cancellata, al suo posto un vortice freddo che sta per isolarsi al Centro Sud e per giorni provocherà maltempo, o comunque severa instabilità. Ancora una volta sarà opportuno tenere d’occhio ogni strumento previsionale a nostra disposizione perché localmente potrebbero abbattersi severi nubifragi.

Le precipitazioni, carte alla mano, dovrebbero focalizzarsi sulle regioni centro meridionali e in Sicilia, mentre al Nord dovrebbero risultare molto più sporadiche. Cercheremo, come nostra abitudine, di tenervi aggiornati quotidianamente perché trattandosi di una goccia fredda sappiamo fin troppo bene che entità e distribuzione dei fenomeni potrebbero subire modifiche importanti in corso d’opera.

Occhio poi a un altro aspetto, ovvero quello termico. Sì, perché le temperature stanno per subire un vero e proprio crollo. Ci dimenticheremo ben presto dei tepori della tarda estate ed entreremo di diritto nel cuore dell’Autunno. Significa che, considerando le temperature dei nostri mari, non mancheranno contrasti termici imponenti e ciò chiaramente si ripercuoterà sulla forza delle precipitazioni.

Aspettiamoci, quindi, altri fenomeni violenti tra i quali come detto nubifragi, grandinate, colpi di vento. Iniziamo a togliere anche abiti un po’ più pesanti dagli armadi, perché servirà un vestiario più consono al periodo.