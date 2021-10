Stavolta ad avere la meglio potrebbe essere il modello matematico americano GFS. Sì, perché è stato uno dei pochi a portare avanti con convinzione una tesi diversa da quella dell’ottobrata. Fin da subito aveva ipotizzato un prolungato periodo di maltempo, o comunque d’instabilità atmosferica a causa dell’isolamento di un’ampia goccia fredda sulle nostre teste.

Tesi che non è stata minimamente messa in discussione se non in qualche sporadica emissione giornaliera. Chi, al contrario, aveva ben altre idee è l’europeo ECMWF, che puntava con decisione sull’ottobrata. Quindi sull’Anticiclone Africano, quindi sul ritorno del caldo anomalo. A quanto pare, però, pur trattandosi dello strumento previsionale più affidabile in assoluto stavolta dovrà adeguarsi al collega americano. Ed è quello che ha fatto nelle ultime ore.

La domanda nasce spontanea: perché tutta questa incertezza? Anzi, perché tutta questa difficoltà nell’inquadrare un trend previsionale? Il motivo, a nostro avviso, non è poi così complicato. Dobbiamo tenere conto che stiamo attraversando un periodo di transizione. E’ vero, siamo ufficialmente in Autunno ma a livello di circolazione atmosferica emisferica i cambiamenti avvengono gradualmente. O meglio, richiedo tempistiche ben precise.

Se pensiamo che questo è il periodo di approfondimento del Vortice Polare, ovvero di quella struttura depressionaria regolatrice del semestre freddo, il perché di certe difficoltà modellistiche è presto detto.

Nel caso dell’imminente peggioramento, ad esempio, i modelli stanno ancora cercando di capire quale sarà l’evoluzione “dietro” alla perturbazione, ovvero stanno cercando di capire come evolveranno le depressioni atlantiche e se saranno in grado di sollevare l’Alta Pressione spingendola verso nord. Sarebbe proprio questo movimento a innescare l’isolamento di un vortice ciclonico secondario sui nostri mari.

Qualora le depressioni nord atlantiche dovessero schiacciare l’Anticiclone sui paralleli, ecco che a quel punto partirebbe l’ottobrata. Ma non sembra essere questo il caso, salvo clamorosi ulteriori ribaltoni.