Il maltempo è entrato nel vivo su parte d’Italia, con meteo che si avvia verso un progressivo peggioramento anche su parte del Centro-Sud dove al momento affluiscono correnti calde di matrice afro mediterranea. Quest’ondata di piogge e temporali spiana la strada all’autunno, quello vero.

L’Italia sarà infatti investita per diversi giorni da una circolazione d’aria fredda ed instabile. L’area ciclonica nord-atlantica, legata alla perturbazione, affonderà verso il Mediterraneo Centrale dove metterà radici, con il suo carico d’aria fredda.

Avremo quindi maltempo a più riprese, una vera sfuriata d’autunno, con una serie di impulsi d’instabilità che comprometteranno il meteo anche della seconda parte della settimana. L’aspetto meteo più saliente sarà costituito dall’aria molto fresca da nord.

Ci sarà un generale calo termico, con queste correnti dapprima nord-atlantiche e poi baltico-scandinave che andranno a spodestare le correnti più temperate mediterranee. Ormai è certo che quindi l’autunno prenderà una piega totalmente diversa rispetto a quanto visto finora.

Negli ultimi giorni della settimana l’area ciclonica resterà intrappolata sull’area del bacino centrale del Mediterraneo, alimentata in questo frangente da contributi d’aria fredda d’origine russa. Avremo una configurazione che, fossimo stati in inverno, avrebbe portato il grande gelo.

L’anticiclone si manterrà con massimi sulla Penisola Scandinava e questo non deporrà a favore di un miglioramento sull’Italia. Quella che vivremo sarà una svolta probabilmente incisiva che avrà pesanti ripercussioni sull’evoluzione meteo addirittura sin verso metà mese.

Non è infatti escluso che la persistente circolazione ciclonica mediterranea possa poi attrarre nuove discese d’aria fredda da nord. L’autunno, che sembrava non voler proprio arrivare, riserverà adesso scenari duraturi di clima fin troppo frizzante per ottobre.