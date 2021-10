Un drastico stravolgimento meteo è atteso sull’Italia, con una perturbazione che spazzerà via l’anticiclone e la breve ottobrata. Finora non c’è stato spazio per l’autunno, quello classico, con le piogge tipiche stagionali che latitano in molte regioni del Paese.

La rimonta del campo anticiclonico sta rapidamente raggiungendo il culmine, supportato da una bolla d’aria subtropicale in quota. Questa marcata spinta anticiclonica è riconducibile all’approfondimento di una saccatura in Aperto Atlantico, a ridosso delle Isole Britanniche.

L’ulteriore approfondimento di questa saccatura e la sua traslazione verso levante andranno a determinare l’inevitabile cedimento dello stesso anticiclone. L’onda anticiclonica avrà infatti carattere di dinamicità, così da non porre alcuna resistenza dinanzi all’assalto della saccatura nord-atlantica.

Una perturbazione entrerà così in azione senza troppa difficoltà, con un peggioramento a partire dalle regioni settentrionali. Correnti umide inizieranno ad affluire già da mercoledì, con le prime deboli piogge prefrontali tra Liguria di Levante, Alta Toscana ed alcuni settori prealpini.

Il ramo attivo del sistema perturbato entrerà in azione tra giovedì e venerdì. Piogge, rovesci e temporali si porteranno dal Nord verso il Centro-Sud, interessando soprattutto i settori tirrenici. Non mancheranno le condizioni per fenomeni occasionalmente violenti.

Le temperature si abbasseranno notevolmente nei valori massimi diurni per effetto del maltempo e dell’aria fredda al seguito della perturbazione. La neve tornerà a cadere sulle Alpi dapprima a quote alte, poi fino attorno ai 2000 metri o un po’ al di sotto sui confini alpini centro-orientali.

Tornerà quindi il vero autunno, dopo il breve intermezzo di tepore da ottobrata. La perturbazione avrà un’evoluzione abbastanza rapida, tanto che nel weekend ci sarà un diffuso miglioramento a parte un’iniziale instabilità che si attarderà al Meridione.