Ci mancava. Sì, perché dopo una lunga fase mensile segnata – pesantemente verrebbe da aggiungere – da temperature abbondantemente inferiori alle medie stagionali ecco che il quadro meteo climatico sta per subire un altro scossone.

Avete presente il Vortice Polare? Beh, se non sapete di che si tratta vi rimandiamo agli innumerevoli approfondimenti presenti nel nostro portale, in questa sede non ci interessa capire che sorte avrà nei prossimi mesi né quali siano genesi, struttura, ecc ecc. Piuttosto vorrete sapere quali saranno le condizioni meteorologiche delle prossime settimane, perché si fa un gran parlare di ottobrata e di Oceano Atlantico che vi starete chiedendo se e quando arriveranno le vere piogge autunnali.

Probabilmente c’è anche chi si chiede quand’è che tornerà il bel tempo, perché magari nella propria regione ha piovuto talmente tanto e male che vorrebbe qualche bella giornata di sole. Potremmo citare la Sicilia, la Calabria, o magari la Puglia, regioni che negli ultimi giorni sono state bersagliate (soprattutto le prime due) dagli effetti della potente instabilità atmosferica. Instabilità che a sua volta è scaturita dal contrasto tra il freddo artico e l’energia termica rilasciata dai mari meridionali (i più caldi d’Italia).

In tal senso, ovvero il bel tempo, confermiamo l’arrivo dell’Alta Pressione nel corso del fine settimana – pur con insidie iniziali – e un tentativo di consolidamento nel corso della prossima. Nella fase centrale della prossima, infatti, la struttura anticiclonica si prenderà un po’ di aria calda subtropicale e ci consegnerà un aumento delle temperature davvero notevole. Pensate: nell’arco di qualche giorno passeremo dalle anomalie termiche negative alle anomalie termiche positive. Avremo miti giornate autunnali.

Ora l’altro quesito è il seguente: quanto durerà l’ottobrata? Allora, possiamo dirvi che le ultimissime proiezioni modellistiche ci pongono davanti a novità importanti. A quanto pare non dovrebbe durare più di 3-4 giorni, nel corso del prossimo weekend potremmo assistere infatti a un peggioramento nord atlantico. Temperature di nuovo giù e precipitazioni sparse, nulla però a che vedere con le vere perturbazioni oceaniche.

Anche perché nel frattempo una grossa depressione si sarà posizionata sulla Scandinavia e potrebbe avere ripercussioni notevolissime sul tempo europeo. In Italia? Che effetti avrà? Difficile dirlo ora, alcuni centri di calcolo propendono per uno schiacciamento dell’Alta Pressione sulle nostre regioni, quindi bel tempo, altri puntano più decisi verso ondulazioni cicloniche in grado di portarci altri affondi perturbati. Vedremo, per avere una risposta dovremo pazientare ancora un po’ di giorni.