Ottobre rischia di essere ricordato come il mese delle alluvioni. Iniziammo con la Liguria, rischiamo di finire col Sud Italia. Come ben saprete stiamo monitorando costantemente l’evoluzione di un pericolosissimo ciclone mediterraneo, i cui effetti potrebbero risultare davvero clamorosi.

Gli scenari meteo climatici sembrano evolvere costantemente, è vero che l’Alta Pressione sta provando a prendere il sopravvento ma è altrettanto vero che non riesce a limitare le intrusioni d’aria fresca e nel corso della prossima settimana ci troveremo a fronteggiare un altro vortice ciclonico mediterraneo.

Novembre, così come ottobre, potrebbe risultare il mese del meteo estremo. Sì, perché a quanto pare fin dalla prima settimana potrebbe portarci veri e propri stravolgimenti.

Come si evince dalla mappa allegata, tratta dal modello previsionale americano, già nei primi giorni del prossimo mese potrebbero subentrare novità importanti. Gli scambi meridiani potrebbero prendere letteralmente il sopravvento, pilotando potenti affondi depressionari nord atlantici – se non addirittura artici – verso le nostre regioni. La mappa allegata ci mostra proprio uno scenario di quel genere.

Non è un’ipotesi campata in aria, badate bene. D’altronde abbiamo evidenziato, in vari approfondimenti sull’argomento, come il Vortice Polare possa risultare subito disturbato e tali disturbi potrebbero tradursi in scambi meridiani particolarmente pronunciati. Il ché, per chi non lo sapesse, significa che le irruzione fredde potrebbero muoversi rapidamente verso sud. Il Mediterraneo sarebbe uno dei principali obbiettivi, così come si evince dalle proiezioni che vi stiamo mostrando.

Novembre, quindi, potrebbe accelerare in direzione dell’Autunno, quello vero. Vedremo se avremo a che fare anche con l’Atlantico, per il momento accontentiamoci di sapere che il maltempo autunnale potrebbe manifestarsi con più convinzione. Con la speranza di lasciarci alle spalle i cicloni mediterranei.