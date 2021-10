Ci siamo, ottobre sta per salutarci e lo farà lasciandoci in dote condizioni meteo climatiche che non potremo scordare facilmente. La prima metà fu caratterizzata dal freddo, precoce e inaspettato. Fece freddo soprattutto sull’Europa orientale, dove si verificarono addirittura le prime nevicate a bassissima quota.

Poi siamo passati al caldo, come se niente fosse. Dalle anomalie termiche negative a quelle positive così, senza battere ciglio. Infine, confermando quelli che fin da settembre erano i nostri timori, è arrivato il ciclone mediterraneo. L’ultimo? Forse no. Perché davanti a noi abbiamo ancora novembre e negli ultimi decenni si è dimostrato in grado di dar luogo a ondate di maltempo pericolosissime.

Occhio ai modelli previsionali, perché s’intravede qualcosa del genere. Stiamo andando incontro a un potente affondo depressionario nord atlantico nel cuore del Mediterraneo, i cui effetti ovviamente non si faranno attendere. Anzitutto transiterà un fronte perturbato, tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre. Fronte che porterà forti piogge, forti venti, un crollo delle temperature e le prime, fitte nevicate alpine.

Dopodiché occhio alle Baleari, sarà lì infatti che dovrebbe avvenire l’approfondimento di un vortice ciclonico secondario. Approfondimento che potrebbe proseguire nel percorso che porterà tale struttura sulla Sardegna, pertanto non possiamo escludere che possa evolvere in qualcosa di simile ai cicloni tropicali. Vedremo, fatto sta che a partire dall’Isola varie regioni d’Italia dovranno prepararsi a piogge potenzialmente torrenziali.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni riguardanti le piogge e nei prossimi 7 giorni dovrebbe caderne davvero tanta. Gli accumuli, localmente, potrebbero risultare esagerati al punto tale da creare le solite criticità idrogeologiche nelle aree esposte.

Potrebbe non essere finita qui, perché anche la seconda metà di novembre potrebbe riservare non poche sorprese. Sorprese in tema di maltempo, stavolta di chiaro stampo invernale. Da di questo argomento parleremo in un altro specifico approfondimento, consci del fatto che le proiezioni stagionali inerenti il prossimo inverno sembrano sostenere la nostra tesi: potrebbe essere un Inverno coi fiocchi, con alcuni antipasti già nelle prossime settimane.