Voglia d’Inverno? Voglia di neve? I meteo appassionati sì, aspettano con impazienza che arrivi l’Inverno. Chi invece consulta quotidianamente le previsioni meteo o per curiosità o per altri motivi si starà domandando cosa ci aspetta da qui a qualche settimana.

Mancano 5 giorni e saremo a novembre, ossia nel bel mezzo della stagione autunnale. Anzi, considerando che dal punto di vista meteorologico la stagione invernale inizierà il 1° dicembre, a quel punto saremo a circa 3/4 dell’Autunno.

Ora, detto che ci aspettiamo le vere piogge autunnali, con l’arrivo del prossimo mese potrebbero esserci novità importanti. Da tempo si parla di possibili sorprese invernali e continuano ad arrivare segnali in quella direzione. Novembre, per capirci, potrebbe riservare veri e propri colpi di scena.

Dovesse nevicare abbondantemente, ovviamente sui rilievi e non alle basse quote, non ci si dovrebbe stupire più di tanto. Occhio però, perché potrebbe nevicare a quote decisamente interessanti. Chissà che nella seconda metà di novembre non possano verificarsi nevicate anche a quote collinari, ad esempio al Centro Nord.

Sarebbe normale? Diciamo di no, ma diciamo anche che precoci irruzioni fredde fanno parte del gioco. Non sono infrequenti, ad esempio, episodi passati di maltempo pienamente invernale nell’ultima decade di novembre. Il fatto che ci si stupisca è perché negli ultimi decenni abbiamo avuto ben altre condizioni meteo climatiche. Spesso anticicloniche, talvolta alluvionali. Il freddo, invece, era una chimera.

Quest’anno, invece, i presupposti affinché possa accadere qualcosa d’interessante ci sono tutti. Lo ripetiamo da tempo, il Vortice Polare non è per nulla in forma e poi ci sono tutta una serie di pattern che suggeriscono dinamiche fortemente invernali sin da subito. Dovesse far freddo prematuramente non si tradurrebbe automaticamente in Inverno mite. Questo è un falso mito ed è bene sfatarlo.

Tutto dipende dalle condizioni atmosferiche e quest’anno sembrano essere davvero particolari. Avremo ragione oppure no? Lo scopriremo tra qualche settimana.