Ormai siamo avviati verso una fase autunnale nel quale il meteo ci proporrà una serie di affondi freddi da nord o nord/est. Le correnti settentrionali saranno a lungo protagoniste, con temperature destinate a rimanere sotto la media per almeno i prossimi 7-10 giorni.

Il vortice ciclonico, che attualmente tiene sotto scacco l’Italia con maggiori effetti al Centro-Sud, si protrarrà per il resto della settimana, mantenendo attive condizioni d’instabilità. Correnti fredde richiamate da nord-est alimenteranno l’area depressionaria, che resterà intrappolata tra la nostra Penisola e i Balcani.

Inevitabile attendersi il persistere dell’instabilità, destinata però a concentrarsi maggiormente al Sud e su parte del versante adriatico. L’area depressionaria farà da calamita per l’arrivo di un nuovo vortice freddo dall’Europa dell’Est proprio negli ultimi giorni della settimana.

Ci sarà così una recrudescenza dell’instabilità a cavallo fra domenica e l’inizio di settimana. Il vortice freddo si approssimerà all’Italia muovendosi con moto retrogrado, da est verso ovest, anche per via del forte anticiclone presente sugli stati settentrionali dell’Europa.

Il weekend segnerà così un ulteriore calo termico per effetto delle correnti più fredde da nord-est che irromperanno decise dapprima sull’Alto Adriatico, poi lungo il Centro-Sud della Penisola. Il clima si farà tardo autunnale soprattutto sui versanti orientali e appenninici.

Ci sarà poi un tentativo di recupero dell’anticiclone nel corso d’inizio settimana, ma non avrà successo e soprattutto non durerà a lungo. Una più corposa discesa d’aria fredda, stavolta da nord, punterà nuovamente l’Italia dove andrà a dilagare a metà settimana.

Se saranno confermate le attuali proiezioni, andremo verso un anticipo d’inverno in alcune aree dell’Europa Centro-Settentrionale. Il freddo poi conquisterà anche l’Italia, con maltempo tra Adriatiche e Sud e neve in Appennino fin verso i 1500 metri, se non a quote persino più basse.