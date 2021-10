La fase acuta del maltempo, dovuta al ciclone mediterraneo Apollo, è entrata nel vivo con la Sicilia che fa i conti con le condizioni meteo più avverse. L’area ciclonica si va intensificando ulteriormente, grazie alle calde acque dello Ionio, con minimo di pressione che si è approfondito fino attorno ai 1003 hPa.

Nel momento in cui vi scriviamo l’area ciclonica non sembra aver compiuto una completa transizione verso un sistema tropicale. L’occhio non appare completamente definito, ma ci sono ancora tutte le condizioni per un ulteriore rafforzamento del ciclone simil tropicale.

La spirale perturbata del vortice sta comunque colpendo duro da ore in Sicilia. Sui settori sud-orientali dell’isola sono segnalate precipitazioni particolarmente battenti. Tutte le province orientali, da Messina fino a Ragusa, sono in allerta rossa e i cittadini sono invitati ed evitare ogni spostamento.

A Siracusa sono caduti oltre 155 mm nelle ultime 12 ore, con alcune criticità per via di allagamenti ed idrovore al lavoro. Secondo gli ultimi aggiornamenti la città è isolata, con tutti gli ingressi chiusi sia in entrata che in uscita.

Fase critica nelle prossime ore

Le precipitazioni sono al momento più moderate sui restanti settori ionici della Sicilia e sul sud della Calabria. Il catanese, particolarmente colpito dai recenti nubifragi alluvionali, finora sta subendo meno pesantemente gli effetti del ciclone Apollo, con accumuli non superiori ai 30-40 mm.

Nelle prossime ore è però atteso un deciso ulteriore peggioramento, in quanto il vortice risalirà ulteriormente verso nord, avvicinandosi alla costa ionica siciliana. Le violente precipitazioni si faranno strada anche verso la Calabria, con particolare riferimento ai settori centro-meridionali ionici.

A preoccupare è anche la burrasca di vento, con raffiche che già superano i 100 km/h a ridosso delle coste sud-orientali della Sicilia, in mare aperto. Violente mareggiate si stanno abbattendo sulla fascia costiera esposta, con onde alte oltre 4 metri a ridosso di Siracusa.

Si teme il peggio per le prossime ore. Il monitoraggio desta particolare attenzione perchè questo ciclone sta assumendo caratteristiche di transizione verso un ciclone tropicale vero e proprio. Non è ancora chiaro quando il centro del vortice possa avvicinarsi alla costa siciliana.