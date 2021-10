Un fronte freddo, sospinto da una massiccia discesa di correnti d’origine artica, si appresta ad addossarsi alle Alpi con un nuovo peggioramento meteo. Ancora una volta le regioni più colpite dall’incursione perturbata fredda saranno quelle adriatiche e del Sud Italia, con fenomeni anche di forte intensità.

Il flusso d’aria fredda ed instabile provocherà un ulteriore calo delle temperature e il ritorno della neve sui rilievi a quote basse. Qualche spruzzata di neve inizierà ad interessare le Alpi settentrionali nella notte tra martedì e mercoledì, con fiocchi fin verso i 1200-1300 metri sui settori altoatesini.

Neve in arrivo tra mercoledì e giovedì

Mercoledì la perturbazione entrerà prepotentemente nel vivo lungo la Penisola con le precipitazioni nevose lungo l’Appennino a partire dai settori romagnoli e marchigiani, ma in estensione anche alla dorsale abruzzese e molisana. La quota neve si assesterà attorno ai 1300-1500 metri.

Le precipitazioni si estenderanno anche a tutto il Sud Italia, con quota neve più elevata e relegata alle vette maggiori più elevate. Nella notte tra mercoledì e giovedì l’intrusione fredda determinerà un calo del limite delle nevicate anche sui rilievi del Sud Italia fino a attorno ai 1500 metri.

La neve avrà modo di interessare non solo i rilievi del Sud Peninsulare, ma anche quelli del nord della Sicilia. Durante i rovesci più intensi non si esclude che la neve possa temporaneamente spingersi anche a quote inferiori ai 1500 metri.

Il maltempo si attarderà anche nella prima parte di giovedì, con qualche ulteriore nevicata sui rilievi del medio versante adriatico e all’estremo Sud fino attorno ai 1300 metri. I fenomeni tenderanno rapidamente ad esaurirsi, mentre sul resto d’Italia il tempo si presenterà soleggiato.

Sulle aree interessate dalle nevicate potranno facilmente subentrare delle brinate, soprattutto negli avvallamenti. Le gelate saranno più incisive sulle vallate alpine sino al fondovalle a bassa quota, laddove cesserà il vento da nord con cieli sgombri da nubi.