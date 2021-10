I più ferrati in materia avranno dato un’occhiata alle varie proiezioni modellistiche e molto probabilmente avranno strabuzzato gli occhi. La domanda che ci siamo posti, noi che giornalmente abbiamo a che fare con la meteo per ovvi motivi, è la seguente: farà davvero così freddo?

La risposta, carte alla mano, è sì. O meglio, potrebbe far freddo. Non freddo autunnale, diciamo freddo “quasi invernale”. Le proiezioni termiche parlano chiaro: le temperature potrebbero calare di oltre 10°C. Forse anche qualcosa in più, a seconda delle zone.

No, non stiamo scherzando. A questo punto dobbiamo dirvi che ci sarà bisogno non soltanto dei giubbotti autunnali, probabilmente avremo necessità di rispolverare anticipatamente abiti invernali. Giusto per darvi un’idea di quel che potrebbe succedere: a 1500 metri, quota di riferimento per individuare la porta di un’ondata di freddo (o di caldo), potrebbero subentrare isoterme di 4-5°C. Quando? Probabilmente a partire dalla prossima settimana.

Apparentemente potrebbe trattarsi di temperature non così basse, ma ricordiamoci che non saremo nemmeno a metà ottobre e che fino a questo momento abbiamo avuto a che fare con ben altre condizioni termiche. Trattasi di valori che potrebbero far nevicare a bassa quota, ovviamente sui rilievi. Anche perché, viste le svariate proiezioni modellistiche degli ultimi giorni, il freddo dovrebbe associarsi a una circolazione ciclonica niente male.

Significa che non solo farebbe freddo, ma potrebbe esserci anche precipitazioni in varie zone d’Italia. Una vera e propria crisi tardo autunnale, che andrà seguita con molta attenzione anche perché potrebbe rappresentare un piccolo antipasto delle configurazioni bariche del prossimo inverno.

Ricordiamoci che avremo nuovamente La Nina, ricordiamoci che avremo una QBO-, ricordiamoci che questa accoppiata può rappresentare una vera e propria spina nel fianco del Vortice Polare. Insomma, i presupposti per scenari fortemente invernali potrebbero esserci e nei prossimi 10 giorni ne avremo un assaggio.