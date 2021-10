Prosegue, ormai da giorni, l’azione fortemente destabilizzante del vortice freddo proveniente da nord. Le condizioni meteo facevano registrare un peggioramento anzitutto al Nord Italia, dopodiché c’è stato lo spostamento delle precipitazioni verso le regioni centro meridionali.

Centro Sud che risulta tutt’ora impegnato dall’azione ciclonica, destinata a procrastinarsi per gran parte della prossima settimana. La causa è imputabile alla particolare configurazione barica che si è venuta a creare: Alta Pressione delle Azzorre proiettata verso nord-nordest, conseguenti impulsi freddi in scivolamento verso sud.

Freddo che affluirà sull’Europa orientale ma che riuscirà a insinuarsi sulle nostre regione sostenendo la circolazione depressionaria. Il focus odierno è sulla giornata di domenica, mentre per l’evoluzione della prossima settimana vi invitiamo a tenere d’occhio i prossimi approfondimenti.

Domenica che su gran parte del Sud Italia si preannuncia davvero brutta: probabilmente pioverà parecchio. Piogge che, carte alla mano, potrebbero generare accumuli imponenti: Campania, Calabria, Puglia. Queste le regioni che dovrebbero patire i nubifragi più violenti. Attenzione, come detto, agli accumuli imponenti in un arco temporale ristretto, sono queste difatti le condizioni peggiori per la tenuta idrogeologica dei nostri territori. E’ per questo motivo che vi rivolgiamo un altro invito, ovvero quello di consultare costantemente i bollettini rilasciati dalle autorità competenti.

Oltre alle suddette regioni ci aspettiamo instabilità anche in Sicilia, poi nuovamente tra Marche, Abruzzo e Molise. In serata potrebbero ripresentarsi delle piogge anche in Romagna.

Nel resto d’Italia poco o nulla da segnalare: nettamente meglio al Nord, dove prevarranno ampie schiarite, qualche annuvolamento potrebbe ancora interessare la Sardegna orientale e meridionale, così come alcune zone del Lazio. Ma la probabilità di precipitazioni sarà comunque ridotta.