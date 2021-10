Prosegue, ormai da giorni, il flusso d’aria fredda proveniente dal Nord Europa. Stiamo registrando condizioni meteo climatiche insolite, soprattutto dal punto di vista termico.

Le temperature sono calate, di parecchio, fermandosi solamente dopo aver raggiunto valori tardo autunnali o in qualche caso addirittura da inizio inverno. Le anomalie sono pesanti e sarà interessante capire se ottobre avrà la forza di riprendersi il maltolto, ovvero se sarà in grado di dar luogo a quelle tipiche “ottobrate” capaci di riportare il caldo fuori stagione.

Vi invitiamo a seguire gli approfondimenti giornalieri perché i modelli matematici cominciano a fiutare qualcosa in tal senso, soprattutto nel corso dell’ultima decade. L’Alta Pressione, che in questo momento è nettamente sbilanciata a nord-nordest, potrebbe piombarci addosso e col passare dei giorni potrebbe riuscire ad avvalersi del supporto di una calda radice subtropicale.

Prima però continuerà a proiettarsi verso la Scandinavia, pilotando un altro vortice freddo sulle nostre regioni. Arriverà a metà settimana e ancora una volta, salvo improvvisi cambi di rotta, dovrebbe impegnare principalmente il Centro Sud. Attenzione, perché ancora una volta il bacino del Mediterraneo darà il suo contributo reagendo in modo evidente all’ingresso del freddo, quindi aspettiamoci la strutturazione di una vortice ciclonico secondario i cui effetti potrebbero essere importanti.

Abbiamo dato un’occhiata ai modelli a più alta risoluzione, nelle giornate di mercoledì e nella prima parte di giovedì potrebbero verificarsi precipitazioni particolarmente abbondanti soprattutto tra Calabria, Sicilia e Salento. Abbondanti significa che potrebbe non mancare occasione per temporali anche a carattere di nubifragio.

Nella fase iniziale del peggioramento dovrebbe aprirsi una finestra precipitativa anche in Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna orientale. Da segnalare fitte nevicate sulle Alpi di confine, in virtù di una circolazione dei venti nettamente settentrionale. Altrove, invece, andrà decisamente meglio.

Sotto il profilo termico segnaliamo la persistenza di temperature ben al di sotto delle medie stagionali, tant’è che sulla dorsale appenninica sono attese delle nevicate. A che quote lo vedremo non appena avremo maggiori ragguagli sulle termiche alle varie quote di riferimento.