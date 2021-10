Dopo il ciclone Apollo, che ha condizionato pesantemente il meteo all’estremo Sud, ora dall’Atlantico arriva l’assalto delle perturbazioni. Il campo di alta pressione, che proteggeva l’Italia dai flussi oceanici, tende a traslare sull’Europa Orientale. I fronti puntano il Mediterraneo.

Il primo impulso della serie, abbastanza timido è sfilacciato, sta già interessando parte delle regioni di ponente, con qualche pioggia limitata al Nord-Ovest. L’azione residua del vortice mediterraneo comporta ancora piogge e qualche temporale tra Calabria ionica e Sicilia orientale.

La perturbazione atlantica per domenica si estenderà a gran parte della Penisola, risultando più attiva tra le aree tirreniche e le due Isole Maggiori. Questo fronte farà poi da apripista a un secondo fronte perturbato più incisivo.

Le condizioni meteo per la giornata di Ognissanti diverranno quindi improntate al maltempo anche forte, con precipitazioni localmente abbondanti dapprima al Nord-Ovest ed in propagazione verso il resto del Nord e le regioni centrali, con rischio nubifragi lungo i settori tirrenici.

Il fronte sarà di forte intensità, ma avrà la caratteristica di evolvere rapidamente e ciò dovrebbe scongiurare importanti criticità, nonostante le forti precipitazioni previste con cumulati di pioggia che potrebbero risultare ingenti in particolare sulla fascia prealpina e pedemontana del Triveneto.

L’esordio di novembre sarà quindi all’insegna di maltempo tipicamente autunnale. Pioverà abbondantemente in pianura, dopo un lungo periodo siccitoso in molte regioni. Finalmente arriverà anche la neve copiosa in quota sulle Alpi.

Tra sabato e domenica avremo nevicate modeste attorno ai 1800-2000 metri. La neve cadrà molto più abbondante e diffusa lunedì, con limite della nevicate inizialmente oltre i 2200 metri, ma in successivo calo serale fin verso i 1600 metri specie sui versanti di confine tra Alto Adige e Dolomiti.