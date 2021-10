O tutto o niente. Ormai ci siamo abituati, quando deve far caldo esagera, viceversa quando deve piovere piove come se non ci fosse un domani. E’ il meteo estremo del nuovo millennio, se preferite è l’eccezione che conferma la regola.

Passare dalla tarda estate, perché sino a qualche giorno fa le temperature erano tutt’altro che autunnali, al pieno Autunno non dovrebbe stupirci più di tanto eppure siamo qui a commentare una situazione che dovrebbe protrarsi per giorni e giorni. Sì, perché il vortice freddo che ci sta piombando addosso stazionerà al Centro Sud per tutto il resto della settimana e poi richiamerà a sé una massa d’aria fredda proveniente – pensante un po’ – dal Circolo Polare Artico.

Ma quali saranno gli effetti che dovremo patire? Beh, ci siamo fatti più di una semplice idea del risultato di certe configurazioni. Nubifragi, piogge torrenziali, grandinate, trombe d’aria. Liguria, Sardegna, Sicilia, sono alcune delle regioni pesantemente bersagliate dal maltempo.

Mica è finita qui. Ora toccherà ad altre zone d’Italia, quelle zone che nel primo assalto sono state tagliate fuori perché protette dalla dorsale appenninica. Stiamo parlando delle adriatiche, che sino a ieri si trovavano sottovento rispetto alla perturbazione proveniente da ovest. Ora non più, ora si troveranno in prima linea. Pioverà parecchio su Romagna e Marche, ma anche in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia.

Per farci un’idea precisa di quanto accadrà abbiamo allegato la mappa delle precipitazioni previste nei prossimi 5 giorni. Mappa a dir poco esplicativa, che ancora una volta ci mostra accumuli localmente superiori ai 100 mm. Anzi, in qualche caso superiori a 200 mm come nel caso dell’area appenninica tra Marche e Romagna.

Come al solito dovremo tenere conto dell’imprevedibilità di certi fenomeni, i temporali come ben saprete possono scaricare al suolo molta più pioggia di quanto non lascino intendere attualmente le varie mappe. I mari sono ancora caldi, significa che l’energia potenziale è enorme e in tal senso non possiamo escludere altri nubifragi, altre grandinate, altre trombe d’aria.