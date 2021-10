Era stato annunciato come un cambiamento meteo notevole, e c’è stato. Siamo passati da temperature sensibilmente superiori alla media, a valori ormai sotto la norma di riferimento. La colonnina di mercurio è crollata anche di oltre 15°C in varie località italiane.

Valli e monti iniziano a imbiancarsi di brina al mattino. Ottobre si sta presentando freddo con maltempo al Sud Italia, dove un’area di bassa pressione più tipica della stagione invernale, sta determinando maltempo, con temporali, grandine, forte vento, e intensi rovesci di pioggia.

Su varie aree del Sud Italia, in talune della Sicilia, le condizioni meteo sono di autunno avanzato. Sono giunte le piogge che ormai si stanno ripetendo con frequenza, e peraltro appaiono anche diffuse, contribuendo a cancellare la siccità dell’estate mediterranea.

Altrove le condizioni meteo sono buone, non c’è affatto traccia di maltempo, di pomeriggi soleggiati e anche miti. Mentre le notti iniziano a divenire fredde, e soprattutto sul Nord d’Italia la temperatura è crollata ben sotto i 10 °C. In alcune aree della Valle Padana ormai non è neppure molto distante 0°C come era avvenuto ieri nell’Europa centrale, dove stamattina però iniziano a mostrarsi le prime gelate di stagione, con temperature che sono andate sottozero.

Vi mostriamo le temperature registrate oggi all’alba in alcune stazioni meteo italiane, e noterete che anche al Centro Sud, e nelle Isole Maggiori, la temperatura minima è crollata anche di oltre i 10 °C.

Pian Rosa -5°C

Monte Cimone, Monte Terminillo -2°C

Paganella, Resia Pass 1°C

Cuneo-Levaldigi 2°C

Milano-Malpensa, Monte Scuro, Novara-Cameri 4°C

Bolzano, Torino-Caselle 5°C

Milano-Linate 6°C

Aviano, Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Montichiari, Frontone, Pisa-S Giusto, Verona-Villafranca 7°C

Grazzanise, Ronchi Dei Legionari, Viterbo 8°C

Amendola, Brescia-Ghedi, Gioia Del Colle, Lecce, Parma, Perugia, Udine-Rivolto 9°C

Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Decimomannu, Frosinone, Isola d’Elba-Monte Calamita, Napoli-Capodichino, Olbia-Costa Smeralda, Pescara, Roma-Ciampino, Torino-Bric Della Croce, Treviso-S Angelo 10°C

Alghero, Bari-Palese Macchie, Brindisi, Cervia, Firenze-Peretola, Latina, Pratica Di Mare, Treviso-Istrana, Venezia-Tessera 11°C

Capri, Falconara, Grosseto, Roma Fiumicino 12°C

Catania-Fontanarossa 13°C

Genova-Sestri, Lamezia Terme, Rimini 14°C

Capo Mele, Catania-Sigonella 15°C

Capo Bellavista, Messina, Reggio Calabria 16°C

Pantelleria 17°C

Palermo-Punta Raisi 18°C

Lampedusa, Trapani-Birgi 20°C