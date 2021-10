La prossima settimana avremo di ché parlare. Non che ora le argomentazioni meteo manchino, è evidente, ma per gli amanti dell’Inverno con ogni probabilità ci sarà tanta carne al fuoco.

Guardate la mappa allegata: un’ondata di freddo, una vera e propria irruzione artica, piomberà sull’Europa orientale e scivolando verso sudovest avrà ripercussioni termiche più o meno eclatanti anche su di noi. A tal proposito, com’è giusto che sia, i vari modelli previsionali stanno provando a individuare al meglio l’esatta traiettoria del freddo.

Tutto, o quasi, dipenderà da come andrà a svilupparsi il blocco dell’Alta Pressione. Esatto, un vero e proprio all’avanzata delle correnti atlantiche che in tal modo saranno costrette a transitare ben più a nord del Regno Unito. Ed è proprio sul Regno Unito che si dirigerà l’Anticiclone, piegando in parte a nordest ovvero sulla Scandinavia.

Il basamento strutturale sarà collocato sull’Europa sudoccidentale, a seconda di quanto sarà ampio vedremo più o meno aria fredda introdursi sul Mediterraneo. In tal senso le varie emissioni modellistiche giornaliere stanno cercando di capirci qualcosa: l’irruzione potrebbe piombarci addosso così come potrebbe rimare confinata sui Balcani.

Le proiezioni termiche, comunque, parlano chiaro: le temperature caleranno, eccome se caleranno. In realtà stanno già diminuendo, rapidamente, non scordiamoci che stiamo attendendo un primo vortice freddo proveniente da nord. Il quadro climatico sarà pienamente autunnale per l’intera settimana e durante il weekend potrebbe fare ancora più freddo.

Diciamo che avremo, probabilmente, svariate giornate caratterizzate da temperature inferiori alle medie stagionali, ovunque. Un vero e proprio ribaltone termico, c’è poco da aggiungere, se poi arriverà anche la neve sui rilievi lo sapremo tra qualche giorno.