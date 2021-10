Novembre è il mese dei primi freddi, lo sappiamo, ma novembre può essere un mese estremamente dinamico, talvolta anomalo, talvolta estremo. Le condizioni meteo possono cambiare in men che non si dica, da un giorno all’altro o da una settimana all’altra.

Premessa d’obbligo, visto e considerato che stiamo parlando di un’ipotesi più che plausibile. Se avete dato un’occhiata ai modelli previsionali non vi sarà sfuggita la dinamicità della prima decade di novembre. Partiremo con un vero e proprio scossone barico, scossone che si tradurrà in un poderoso affondo depressionario fin nel cuore del Mediterraneo.

Una profonda depressione prenderà possesso del Nord Europa allungandosi sino al Mediterraneo e pilotando aria moderatamente fredda di estrazione marittima. Si prospetta un autentico crollo delle temperature, oltre 5°C in meno rispetto ai valori odierni ma in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe perdere temporaneamente sino a 8-10°C. Ciò, associato ovviamente alle precipitazioni, si tradurrà in copiose nevicate sui monti.

Non a caso abbiamo utilizzato il termine “temporaneamente”, a quanto pare potrebbe trattarsi di un cambiamento non ancora maturo per portarci direttamente in Inverno. Novembre, si sa, statisticamente è capace di regalarci anche scampoli di tarda Estate e nello specifico la cosiddetta Estate di San Martino. Trattasi di un periodo decisamente mite – se non addirittura caldo – solitamente antecedente i primi freddi stagionali.

E’ ciò che potrebbe realmente accadere attorno al 7-10 novembre, allorquando l’Alta Pressione sembra avere tutta l’intenzione di spingersi su di noi provocando un miglioramento ma soprattutto un forte rialzo delle temperature. Temperature che, proiezioni termiche alla mano, potrebbero portarsi rapidamente al di sopra delle medie stagionali e parlare di caldo anomalo a quel punto non sarebbe sbagliato.

Insomma, novembre al momento sembra voler rispecchiare le peculiarità di un mese che, pian piano, ci porterà realmente verso il nostro Inverno.