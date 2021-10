Ci siamo. Se è vero che finora l’Autunno è stato altalenante, pur portando con sé variabilità atmosferica e alcune caratteristiche proprie della stagione, con novembre cambieranno le carte in tavola. Drasticamente.

Le condizioni meteo si apprestano a mutare, pesantemente. Tutto, o quasi, è riconducibile a quanto sta avvenendo nei vari livelli dell’atmosfera. Come ben sappiamo questo è il periodo durante il quale si gettano le basi per il prossimo inverno. C’è il Vortice Polare, che menzioniamo spesso e crediamo sia giusto continuare a farlo pur consci che certi argomenti richiedono preparazione.

Diciamo, per farla semplice, che i disturbi al Vortice Polare – prematuri – potrebbero rivelarsi già nel corso del prossimo mese. In tal senso i modelli previsionali stanno lanciando segnali inequivocabili. Gli scambi meridiani, una delle prerogative di un Vortice Polare debole, potrebbero entrare in scena prepotentemente nelle prossime settimane.

Nel corso della prima settimana di novembre potrebbe esserci spazio per i primi affondi freddi sul Mediterraneo. Prima nord atlantici, poi addirittura artici. Affondi che piloterebbero condizioni di forte maltempo in uno scenario termico da autunno inoltrato, o addirittura da inizio inverno.

Le temperature potrebbero calare parecchio, portandosi al di sotto della norma. In realtà anche nella prima metà di ottobre abbiamo avuto premature ondate di freddo. Soprattutto sull’Europa orientale.

Neve quindi, neve che potrebbe cadere copiosa sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Neve che potrebbe imbiancare prematuramente anche le colline. Inverno insomma. Badate bene, qualora dovesse arrivare il freddo, precocemente, non significa che l’inverno sarà mite. Leviamocelo dalla testa. Non c’è alcuna regola scritta e se doveste sentire qualcuno dirlo, sappiate che tali affermazioni non hanno alcun fondamento scientifico.

Novembre, quindi, potrebbe stravolgere letteralmente le carte in tavola e spalancare le porte a una stagione invernale davvero coi fiocchi. Stavolta in tutti i sensi.