Un radicale cambiamento dello scenario meteo è atteso dal prossimo weekend in Europa ed anche sul Mediterraneo, con ampi riflessi sull’Italia. Finora l’autunno ha visto un flusso atlantico molto debole e sporadico, ma la situazione si avvia a mutare in modo drastico.

L’anticiclone presente sull’Europa Centrale verrà infatti sradicato dalla forza delle correnti oceaniche, con un’ampia saccatura da ovest che riuscirà ad avanzare verso est. La saccatura si porterà fino alle latitudini mediterranee, con arrivo di piogge significative finalmente anche sul Nord Italia.

La piovosità di quest’autunno è stata finora più elevata al Sud, meno protetto dall’anticiclone. In questo frangente un importante evento meteo si appresta a riportare fenomeni piovosi estremi all’estremo Sud, complice un vortice ciclonico che tende ad assumere le sembianze di uragano.

Perturbazioni in serie all’assalto dell’Italia

L’azione del vortice tropicale si protrarrà sino al weekend, quando andrà a perdere energia. A partire da domenica assisteremo al passaggio di consegne dal ciclone mediterraneo verso l’influenza atlantica, con una perturbazione attesa sull’Italia.

Le piogge cesseranno al Sud e tornerà il maltempo al Centro-Nord, avremo quindi un autentico ribaltone. Il contesto climatico si manterrà nella norma, con tendenza delle temperature a diminuire al Nord per effetto della nuova ondata di maltempo.

Le correnti atlantiche prenderanno sempre più piede in avvio di settimana. Oltre al Nord saranno colpite dal maltempo anche le regioni centrali tirreniche, ma da martedì le precipitazioni coinvolgeranno anche al Sud Peninsulare.

Una possibile nuova perturbazione condizionerà il meteo di metà settimana, con nuove precipitazioni a carattere diffuso. Questo ulteriore fronte si accompagnerà all’affondo più incisivo di una saccatura verso il Mediterraneo, che traghetterà aria ben più fredda nord-atlantica.

Le temperature caleranno, portandosi verso valori sotto media almeno al Nord e localmente sulle regioni centrali. In caso di conferme, andremo verso un assaggio di clima invernale e ci potrà essere occasione per le prime nevicate fino a quote medie sulle Alpi.